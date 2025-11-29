Fiesta de la Vendimia 2026: avanza la conformación de la orquesta

Audiciones de artistas para la Fiesta de la Vendimia 2026.

De esta manera, el jurado no podía ver a quienes audicionaban ni los músicos podían identificar a los evaluadores, garantizando un proceso más imparcial y basado exclusivamente en la calidad interpretativa. Este año se seleccionará un total de 25 músicos, de entre dieciocho y sesenta y cinco años, quienes formarán parte del staff artístico de la próxima Vendimia.

image Fiesta de la Vendimia: hoy y mañana audiciones de bailarinas, bailarines El jueves 27 de noviembre se realizaron las audiciones de violín, violonchelo, contrabajo, percusión y cantantes femeninas; mientras que el viernes 28 fue el turno de flauta, trompeta, saxofón, trombón tenor, trombón bajo, bandoneón y cantantes masculinos.

Los resultados serán publicados el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, en la página web institucional.

Por otro lado, bailarinas y bailarines contemporáneos, tanto juveniles como adultos, tendrán sus audiciones este sábado 29 de noviembre y mañana domingo 30, de 8.00 a 13.30 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Así, 90 cosechas de una misma cepa comienza a tomar forma para celebrar el nonagésimo aniversario de la fiesta mayor de los mendocinos.