Fiesta de la Vendimia 2026: avanza la conformación de la orquesta

Se llevaron a cabo las audiciones de músicos para integrar la orquesta que participará en la Fiesta de la Vendimia 2026. La sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc fue el ámbito donde los artistas se presentaron ante un jurado compuesto por cinco integrantes. La particularidad de esta edición fue que el telón permaneció semicerrado y se colocó un biombo en el centro, dejando únicamente un espacio abierto para permitir la correcta proyección del sonido. Se hizo de este modo para garantizar la transparencia y equidad en la elección de los participantes.
De esta manera, el jurado no podía ver a quienes audicionaban ni los músicos podían identificar a los evaluadores, garantizando un proceso más imparcial y basado exclusivamente en la calidad interpretativa. Este año se seleccionará un total de 25 músicos, de entre dieciocho y sesenta y cinco años, quienes formarán parte del staff artístico de la próxima Vendimia.
Fiesta de la Vendimia: hoy y mañana audiciones de bailarinas, bailarines
El jueves 27 de noviembre se realizaron las audiciones de violín, violonchelo, contrabajo, percusión y cantantes femeninas; mientras que el viernes 28 fue el turno de flauta, trompeta, saxofón, trombón tenor, trombón bajo, bandoneón y cantantes masculinos.
Los resultados serán publicados el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, en la página web institucional.
Por otro lado, bailarinas y bailarines contemporáneos, tanto juveniles como adultos, tendrán sus audiciones este sábado 29 de noviembre y mañana domingo 30, de 8.00 a 13.30 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Así, 90 cosechas de una misma cepa comienza a tomar forma para celebrar el nonagésimo aniversario de la fiesta mayor de los mendocinos.