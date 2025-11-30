30 de noviembre de 2025
Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año

San Carlos inauguró el calendario de la Fiesta de la Vendimia y en diciembre tres departamentos, dos del Gran Mendoza y uno del Este, tendrán su gran festejo.

Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año. Imagen de archivo

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza ya comenzó a palpitar la Fiesta de la Vendimia 2026, y el cronograma de las celebraciones departamentales trae una novedad significativa: la Subsecretaría de Cultura ha buscado darle mayor protagonismo a las Reinas y evitar la superposición de eventos. Esta estrategia ya tuvo su puntapié inicial en noviembre, con la fiesta de San Carlos.

Con esa premisa, las fechas de las celebraciones se anticipan y este año tres departamentos realizarán sus festejos antes de que el año termine. Ellos son Guaymallén, Luján de Cuyo y San Martín.

Fiesta de la Vendimia: Guaymallén, Luján de Cuyo y San Martín realizarán sus festejos en diciembre.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 será especial, puesto que marcará el 90° aniversario de la celebración. Y esta efeméride -que marca un memorable hito- estará presente en los distintos rasgos de identidad. La misma se realizarán entre el 6 y 8 de marzo, en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.

De este modo, antes que termine el 2025, los mendocinos y turistas podrán disfrutar del arte, la música y la elección de sus soberanas en:

  • Viernes 19 de diciembre: Guaymallén

    • La fiesta se realizará en el Predio de la Virgen, dando inicio a las celebraciones de fin de año en el Gran Mendoza.

  • Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo

    • El "Jardín de la Provincia" celebrará su Vendimia en el Parque Ferri, continuando con el espíritu festivo del segundo fin de semana de diciembre.

  • Domingo 21 de diciembre: San Martín

    • El Este mendocino cerrará la tríada de diciembre con su gran fiesta, que tendrá lugar en la calle Alem y Paseo de la Patria, en la Ciudad de San Martín.

Si bien el cronograma está cerrado, las autoridades advirtieron que podría sufrir modificaciones de último momento por factores climáticos o logísticos.

Cómo siguen los festejos

La mayor parte de los festejos continuará concentrándose entre enero y febrero, siguiendo la tradición. Tras las celebraciones de diciembre, la provincia se prepara para el siguiente gran evento en el primer mes del año, con Malargüe levantando el telón el 7 de enero.

El cierre de esta etapa fundamental será el sábado 14 de febrero, día en que Godoy Cruz realizará su fiesta en el Parque San Vicente, marcando la recta final hacia el Acto Central.

Cronograma completo:

  • Viernes 14 de noviembre: San Carlos (Teatro Neyú Mapú).
  • Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).
  • Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).
  • Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).
  • Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).
  • Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).
  • Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).
  • Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).
  • Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).
  • Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).
  • Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)
  • Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)
  • Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).
  • Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).
  • Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).
  • Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).
  • Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).
  • Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).
La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará entre el 6 y 8 de marzo.

El calendario de los festivales tradicionales de cada departamento

En simultáneo, Cultura confirmó las fechas estimadas de los emblemáticos festivales departamentales (también sujetos a modificaciones por imponderables).

Guaymallén

  • Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Festival del Camote.

Malargüe

  • Del sábado 7 al martes 11 de febrero: Festival del Chivo.

Lavalle

  • Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”.
  • Sábado 10 y domingo 11 de enero: Festival del Melón y la Sandía.
  • Del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Festival del Cosechador.

Junín

  • Encuentro de las Naciones, del jueves 15 al domingo 18 de enero.

Rivadavia

  • "Rivadavia Canta al País”, del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero.
General Alvear

  • Domingo 8 de febrero: Festival del Álamo.
  • Lunes 16 de febrero: Gran Carnaval.
  • Viernes 27 y sábado 28 de febrero: Festival de la Ciruela.

Tunuyán

  • Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

La Paz

  • Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Santa Rosa

  • Festival de la Cueca y el Damasco, sábado 14 y domingo 15 de febrero.

