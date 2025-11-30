30 de noviembre de 2025
Por qué hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día del Influencer

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer, una fecha creada para reconocer a quienes dedican su día a día a generar contenido en redes sociales, ya sea para entretener, informar o brindar ayuda a la comunidad. A continuación, todos los detalles sobre el origen y el significado de esta efeméride.

30 de noviembre: Día del Influencer

Desde figuras del deporte, la cosmética, la gastronomía y la música, hasta profesionales de diversas áreas, esta fecha reconoce a quienes influyen en las decisiones y preferencias de las personas. Su rol es clave dentro del ecosistema digital, donde se han convertido en actores fundamentales para el consumo y el comercio.

Aunque hoy los influencers están asociados a internet y las redes sociales, sus antecedentes se remontan al siglo XIX, cuando personalidades destacadas ya promocionaban productos y marcas. Sin embargo, el verdadero impulso llegó con la aparición de las plataformas digitales. Todo comenzó en 1997 con SixDegrees, considerada la primera red social. Luego, en 2004, Facebook marcó un antes y un después, seguido por YouTube y Twitter. Estas plataformas permitieron que cualquier persona pudiera ganar visibilidad a través de perfiles atractivos y sumar miles o millones de seguidores.

Qué es un influencer

Un influencer es una persona capaz de generar un fuerte impacto en la sociedad gracias a su credibilidad y poder de persuasión. Según la Real Academia Española (RAE), se trata de un anglicismo que hace referencia a quien influye sobre otras personas, especialmente a través de las redes sociales. / Ámbito

