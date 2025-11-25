Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: el significado del 25 de noviembre

Cada 25 de noviembre se conmemora, a nivel internacional, el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También conocido como 25N , busca visibilizar la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo y promover acciones para su prevención y erradicación .

El origen de esta fecha se remonta a 1981 , durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe , realizado en Bogotá . Allí se decidió establecer el 25 de noviembre como día de conmemoración de la No Violencia contra las Mujeres , en homenaje a las hermanas Mirabal , asesinadas por la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1960 .

En 1993 , la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y definió este tipo de violencia como “todo acto basado en el género que tenga como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada”.

Más tarde, el 17 de diciembre de 1999 , la ONU , mediante la resolución 54/134 , oficializó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer .

En esta efeméride, gobiernos y organizaciones de distintos países impulsan acciones y reflexiones para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, sin distinción de edad, desde la violencia simbólica hasta la explotación sexual.

¿Qué es la Línea 144 y para qué sirve en Argentina?

La Línea 144, creada en 2013, brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia o riesgo. Funciona de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y áreas afines para abordar cada caso de forma adecuada.

Según la Ley N.º 26.485, pueden denunciarse distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática, contra la libertad reproductiva, pública política y en el espacio público.

El contacto puede realizarse a través de un llamado al 144 o descargando la aplicación oficial.

Fuente: argentina.gob.ar