25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¡a calcular!

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales de Mendoza

Te compartimos una guía completa del SAC de diciembre: fechas, cálculo y quiénes lo cobran. Todo sobre el aguinaldo, en esta nota.

Cuándo se paga el aguinaldo empleados municipales Mendoza

Cuándo se paga el aguinaldo empleados municipales Mendoza

 Por Cecilia Zabala

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es uno de los pagos más esperados del año para los trabajadores bajo relación de dependencia. Se trata de una remuneración adicional establecida por la Ley de Contrato de Trabajo y se abona en dos cuotas: una a mitad de año y otra en diciembre.

En la provincia de Mendoza, al igual que en el resto del país, los empleados municipales —al igual que todos los trabajadores registrados— deben recibir el SAC dentro del plazo legal, que cobra especial relevancia en el cierre anual.

Lee además
ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 de jubilados y pensionados
Pagos y beneficios

ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 de jubilados y pensionados
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre?

La normativa establece que el pago de la segunda cuota del aguinaldo debe realizarse en el plazo máximo, por lo que, si cae en jornada no laborable, el depósito debe efectuarse el día hábil anterior.

Esa fecha es antes del 18 de diciembre de cada año.

Muchas municipalidades y empresas optan por adelantar el pago para facilitar la organización económica de las familias antes de las fiestas.

Sin embargo, el vencimiento legal es claro: después del 18 no puede abonarse, y cualquier demora constituye una infracción sancionable.

Los organismos de control tienen la potestad de fiscalizar el cumplimiento y aplicar medidas en caso de incumplimiento.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El monto del SAC se determina tomando como referencia la mejor remuneración mensual devengada por el trabajador en el semestre. Sobre ese valor, se calcula el 50%, que es el monto que corresponde cobrar.

Casos particulares:

  • Menos de seis meses de antigüedad:

    El cálculo es proporcional. Se multiplica la mejor remuneración por la cantidad de meses trabajados y se divide por 12.

  • Sueldo variable, comisiones u otros adicionales:

    Se toma el mes con mayor ingreso total, incluyendo conceptos remunerativos como:

    • sueldo básico

    • horas extras habituales

    • comisiones

    • plus y adicionales salariales

Los descuentos por cargas sociales y aportes se aplican igual que en un salario mensual.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El SAC corresponde a todos los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector público como del sector privado. Esto incluye:

  • Empleados municipales y provinciales

  • Personal de planta y contratados

  • Personal doméstico registrado

  • Trabajadores rurales bajo convenio

Quedan excluidos:

  • Monotributistas

  • Autónomos

  • Trabajadores independientes

  • Pasantes, salvo que un convenio lo habilite

El derecho al aguinaldo no se pierde por encontrarse de licencia paga, vacaciones o enfermedad justificada. Además, en casos de despido o renuncia, corresponde cobrar el SAC proporcional por el tiempo trabajado en el semestre.

¿Qué debe figurar en el recibo?

El recibo de sueldo debe detallar el monto abonado en concepto de SAC, los conceptos incluidos para su cálculo y los descuentos aplicados. Esto garantiza transparencia y permite a los trabajadores verificar que el pago fue realizado correctamente.

Temas
Seguí leyendo

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan

Sarampión en Argentina: Mendoza extremó las medidas de prevención

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 25 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala