Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena

Tras una semana de intensa búsqueda, las autoridades de Chile darán por concluido el operativo para localizar a Alejandro Cabrera Iturriaga , el adolescente argentino de 17 años que desapareció hace siete días en la costa de La Serena, después de ser arrastrado por la corriente.

El trágico hecho ocurrió el lunes 18 de noviembre , cuando el joven, oriundo de San Juan, y otros chicos de entre 12 y 20 años fueron sorprendidos por la fuerza de la marea , quedando expuestos a una situación de extrema vulnerabilidad que desencadenó la intensa posterior búsqueda.

En este marco, la familia del adolescente realizó una emotiva ceremonia en la costa La Serena con el propósito de despedirlo.

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga realizó una ceremonia de despedida en la costa de La Serena , acompañada por amigos, vecinos y personas que brindaron su apoyo durante la búsqueda. Frente al mar, encendieron velas, levantaron un memorial con fotografías y arrojaron flores al agua en el lugar donde el adolescente desapareció.

“La familia ya sabe todo lo que se ha realizado. La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo. Ellos lo tomaron con altura de miras, entendieron la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”, indicó Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo.

Durante la ceremonia, los familiares y allegados realizaron un activo simbólico de despedida y agradecieron a quienes colaboraron durante la semana de búsqueda. El encendido de velas, la colocación de fotografías y el lanzamiento de flores al mar se convirtieron en un homenaje colectivo que reunió a la comunidad frente a la tragedia.

Ahora, la familia enfrenta un proceso de duelo mientras retoma su vida cotidiana, acompañada por la cercanía de amigos y vecinos. Aunque el operativo de búsqueda haya finalizado, el recuerdo de Alejandro y la solidaridad de quienes participaron permanecen como un testimonio del impacto que generó su desaparición en la comunidad/ La Nación y Minuto Uno