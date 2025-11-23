23 de noviembre de 2025
Fin de semana largo: mínima demora para regresar de Chile

Miles de mendocinos emprenden el regreso tras el fin de semana largo, con esperas mínimas en los pasos fronterizos. Los detalles.

Miles de mendocinos emprenden el regreso tras el fin de semana largo

Miles de mendocinos emprenden el regreso tras el fin de semana largo

Por Sitio Andino Sociedad

El fin de semana largo entra en su tramo final y muchos mendocinos ya emprenden el regreso, aunque todavía resta el feriado del lunes. Durante estos días, numerosas familias aprovecharon para cruzar a Chile, realizar compras o simplemente descansar.

En estas horas, el retorno desde Chile se desarrolla con escasas demoras. Desde la Coordinación Argentina informaron que en el Complejo Roque Carranza se registra una espera aproximada de 20 minutos.

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 23 de noviembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 23 de noviembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 23 de noviembre

En tanto, durante la tarde de este domingo, el Complejo Internacional Los Libertadores no presenta demoras.

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

En medio de un fin de semana largo, Chile volvió a posicionarse como un destino atractivo para los mendocinos que buscan hacer “turismo de ahorro” y adquirir tecnología o electrodomésticos a precios accesibles.

En medio de un fin de semana largo, Chile volvió a posicionarse como un destino atractivo

En medio de un fin de semana largo, Chile volvió a posicionarse como un destino atractivo

El complejo escenario económico del país impulsa a muchas familias a buscar alternativas para optimizar los ingresos mensuales. Indumentaria, tecnología e incluso alimentos registran precios elevados en Argentina, mientras que en varios países de la región los valores resultan más accesibles.

Para los mendocinos, Chile aparece como una opción convincente por su cercanía geográfica y por una oferta de productos con valores muchas veces inferiores a los locales. Cruzar la Cordillera deja de ser un plan improvisado y se convierte en una decisión estratégica en la búsqueda de mejores precios.

En definitiva, el fin de semana largo con fines turísticos y por el Día de la Soberanía es una oportunidad que seguro miles de familias mendocinas aprovecharán para cruzar la Cordillera. Así, Chile se consolida como un destino preferido por combinar precios más accesibles, descuentos y una oferta tecnológica amplia.

