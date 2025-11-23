Fin de semana largo: mínima demora para regresar de Chile

El fin de semana largo entra en su tramo final y muchos mendocinos ya emprenden el regreso, aunque todavía resta el feriado del lunes . Durante estos días, numerosas familias aprovecharon para cruzar a Chile , realizar compras o simplemente descansar.

En estas horas, el retorno desde Chile se desarrolla con escasas demoras . Desde la Coordinación Argentina informaron que en el Complejo Roque Carranza se registra una espera aproximada de 20 minutos .

En tanto, durante la tarde de este domingo, el Complejo Internacional Los Libertadores no presenta demoras .

En medio de un fin de semana largo, Chile volvió a posicionarse como un destino atractivo para los mendocinos que buscan hacer “turismo de ahorro” y adquirir tecnología o electrodomésticos a precios accesibles.

El complejo escenario económico del país impulsa a muchas familias a buscar alternativas para optimizar los ingresos mensuales. Indumentaria, tecnología e incluso alimentos registran precios elevados en Argentina, mientras que en varios países de la región los valores resultan más accesibles.

Para los mendocinos, Chile aparece como una opción convincente por su cercanía geográfica y por una oferta de productos con valores muchas veces inferiores a los locales. Cruzar la Cordillera deja de ser un plan improvisado y se convierte en una decisión estratégica en la búsqueda de mejores precios.

En definitiva, el fin de semana largo con fines turísticos y por el Día de la Soberanía es una oportunidad que seguro miles de familias mendocinas aprovecharán para cruzar la Cordillera. Así, Chile se consolida como un destino preferido por combinar precios más accesibles, descuentos y una oferta tecnológica amplia.