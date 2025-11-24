Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

El regreso desde Chile por el Paso Cristo Redentor/Los Libertadores se siente con fuerza este lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional , en el cierre de un fin de semana XXL que combinó feriado nacional y día no laborable con fines turísticos. Miles de mendocinos emprendieron el retorno durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Según datos de Vialidad Nacional , la mayor espera se registraba en el Complejo Roque Carranza – Horcones , del lado argentino. De acuerdo con los reportes oficiales, el tiempo de demora para quienes regresan desde Chile era de 40 minutos a las 20, mientras que en el complejo Los Libertadores , para quienes viajan hacia el vecino país, la espera rondaba los 10 minutos . En horas de la tarde, las demoras oscilaban entre los 60 y los 90 minutos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Demoras | Así es el regreso de los mendocinos que viajaron a Chile por el fin de semana XXL. Las demoras en el complejo Horcones, en la frontera internacional, es de aproximadamente una hora y media. Unas 21 mil personas cruzaron al vecino país por el Paso Cristo Redentor entre el jueves y el domingo. Se calcula que unas diez mil están retornando este lunes feriado. Conocé más en sitioandino.com #Chile #Mendoza #mendocinos #Paso #demora"

TRAGEDIA Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena

En el organismo remarcaron que, pese al intenso movimiento, las demoras no superaron las dos horas y media en los picos máximos entre jueves y domingo, un comportamiento que se mantuvo estable este lunes.

El flujo turístico fue contundente: entre jueves y domingo 21.330 personas cruzaron hacia Chile, mientras que 15.032 ingresaron a la provincia por el mismo paso. A las 20 de este lunes, 6.465 personas (1.682 vehículos) habían atravesado la frontera desde el vecino país. Las proyecciones oficiales estiman que entre 8.000 y 10.000 mendocinos regresarán durante la jornada completa.

El movimiento fue sostenido durante toda la semana larga, impulsado por el feriado nacional y por el decreto que declaró al viernes como día no laborable turístico.

Por qué Chile sigue siendo el destino elegido por los mendocinos

El viaje al país vecino volvió a convertirse en una opción atractiva para miles de mendocinos que buscan “turismo de ahorro”. El contexto económico local, con precios altos en indumentaria, tecnología y alimentos, hizo que muchas familias optaran por cruzar la Cordillera para comprar productos a valores más accesibles.

Los electrodomésticos, celulares, indumentaria y artículos de electrónica fueron los rubros más buscados por quienes decidieron aprovechar los días libres para viajar. La cercanía geográfica y la diferencia de precios continúan posicionando a Chile como un destino estratégico para optimizar el presupuesto mensual.

Con estas condiciones, el fin de semana extra largo se convirtió en una oportunidad para miles de familias mendocinas, y Chile reafirmó su lugar como uno de los destinos preferidos por su competitividad en precios, la variedad de oferta tecnológica y la posibilidad de ahorrar en compras clave.