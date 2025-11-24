Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

El regreso desde Chile por el Paso Cristo Redentor/Los Libertadores se siente con fuerza este lunes feriado por el Día de la Soberanía Nacional, en el cierre de un fin de semana XXL que combinó feriado nacional y día no laborable con fines turísticos. Miles de mendocinos emprendieron el retorno durante la mañana y primeras horas de la tarde.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Demoras | Así es el regreso de los mendocinos que viajaron a Chile por el fin de semana XXL. Las demoras en el complejo Horcones, en la frontera internacional, es de aproximadamente una hora y media. Unas 21 mil personas cruzaron al vecino país por el Paso Cristo Redentor entre el jueves y el domingo. Se calcula que unas diez mil están retornando este lunes feriado. Conocé más en sitioandino.com #Chile #Mendoza #mendocinos #Paso #demora"
View this post on Instagram
De cuánto son las demoras este lunes feriado en el Paso a Chile
Según datos de Vialidad Nacional, la mayor espera se registraba en el Complejo Roque Carranza – Horcones, del lado argentino. De acuerdo con los reportes oficiales, el tiempo de demora para quienes regresan desde Chile era de 40 minutos a las 20, mientras que en el complejo Los Libertadores, para quienes viajan hacia el vecino país, la espera rondaba los 10 minutos. En horas de la tarde, las demoras oscilaban entre los 60 y los 90 minutos.
En el organismo remarcaron que, pese al intenso movimiento, las demoras no superaron las dos horas y media en los picos máximos entre jueves y domingo, un comportamiento que se mantuvo estable este lunes.
Cuántos mendocinos viajaron a Chile en el fin de semana XXL
El flujo turístico fue contundente: entre jueves y domingo 21.330 personas cruzaron hacia Chile, mientras que 15.032 ingresaron a la provincia por el mismo paso. A las 20 de este lunes, 6.465 personas (1.682 vehículos) habían atravesado la frontera desde el vecino país. Las proyecciones oficiales estiman que entre 8.000 y 10.000 mendocinos regresarán durante la jornada completa.
El movimiento fue sostenido durante toda la semana larga, impulsado por el feriado nacional y por el decreto que declaró al viernes como día no laborable turístico.
Por qué Chile sigue siendo el destino elegido por los mendocinos
El viaje al país vecino volvió a convertirse en una opción atractiva para miles de mendocinos que buscan “turismo de ahorro”. El contexto económico local, con precios altos en indumentaria, tecnología y alimentos, hizo que muchas familias optaran por cruzar la Cordillera para comprar productos a valores más accesibles.
Los electrodomésticos, celulares, indumentaria y artículos de electrónica fueron los rubros más buscados por quienes decidieron aprovechar los días libres para viajar. La cercanía geográfica y la diferencia de precios continúan posicionando a Chile como un destino estratégico para optimizar el presupuesto mensual.
Con estas condiciones, el fin de semana extra largo se convirtió en una oportunidad para miles de familias mendocinas, y Chile reafirmó su lugar como uno de los destinos preferidos por su competitividad en precios, la variedad de oferta tecnológica y la posibilidad de ahorrar en compras clave.