En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.

En Mendoza el verano llegó antes de tiempo y, como si faltara más, una tormenta podría cambiar los planes de este miércoles. El día empezará pesado y, según los pronósticos meteorológicos , más de uno mirará al cielo con desconfianza durante la jornada.

Este miércoles será muy caluroso y habrá nubosidad variable . Si bien esto ya es una molestia para muchos mendocinos , aún resta otra noticia no tan alegre. Es que, para la jornada del 26 de noviembre también se esperan precipitaciones en casi todo el territorio provincial .

En rigor, se esperan lluvias y tormentas con granizo , vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche y precipitaciones en cordillera , de acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas .

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en:

Este de Las Heras, Valle de Uco,

Sureste de Luján de Cuyo,

Junín,

La Paz,

Lavalle,

Rivadavia,

San Martín,

Santa Rosa y

todo el sur provincial.

mapa_alertas miércoles 26 noviembre Alerta amarilla para el miércoles 26 de noviembre de 2025. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El área se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, “algunas localmente fuertes”, indica el organismo. Además, precisa que las precipitaciones “podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos”.

En este escenario, se estima una precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, aunque algunas zonas podrían superar estos valores.

Las recomendaciones en caso de una alerta amarilla son:

Evitar salir;

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros;

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua;

y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; Cerrar y alejarse de puertas y ventanas ;

; Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento;

Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

lluvia, tormenta, mendoza.jpg Las tormentas generalizadas se mantendrán hasta cerca de la medianoche del miércoles. Recomiendan no salir de casa. Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

Para este miércoles 26 de noviembre, también se espera viento leve del norte entre las 11 y las 17, seguido por Zonda leve entre las 14 y las 20 en la precordillera de Malargüe, el Sur y el Valle de Uspallata. Desde las 16, ingresará un viento sur intenso con ráfagas de 45 a 50 km/h, primero en el Sur y luego en el Norte y Este entre las 18 y 19.

Las tormentas generalizadas se mantendrán hasta cerca de la medianoche, y la máxima rondará los 37°C con una mínima de 20°C.

En lo que respecta al jueves 27 de noviembre, se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 34°C y 20°C.

Finalmente, el viernes 28 de noviembre comenzará inestable en la madrugada, con unas horas de mejoría posterior. El cielo estará algo nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La amplitud térmica será de 30°C y 18°C.