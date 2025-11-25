25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan

Descubrí el próximo feriado en Argentina y cómo queda el calendario 2025. Enterate qué fines de semana largos restan antes de fin de año.

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan
Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan
Por Sitio Andino Sociedad

Tras los feriados recientes y ya en la recta final del año, muchos se preguntan cuándo será el próximo feriado en Argentina. En esta nota te contamos qué día cae, cuál es su motivo y cuántos quedan antes de que termine el 2025.

Cuándo es el próximo feriado del 2025

El 8 de diciembre será feriado nacional, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, se conformará un fin de semana largo de tres días.

Lee además
Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron
ENTRE LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS

Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron
Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo.
Para tener en cuenta

Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha que rinde homenaje a una de las figuras centrales del cristianismo. Con misas, actos y diversas ceremonias, numerosos creyentes se reúnen para expresar su fe y compartir la misma devoción. Además, esta jornada marca tradicionalmente el momento de armar el árbol de Navidad.

Calendario de feriados nacionales 2025

A continuación, el esquema completo de feriados confirmados por el Gobierno para el próximo mes:

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

La distinción entre ambos es fundamental por el impacto que tienen en la organización del trabajo, el régimen de descansos y la liquidación de haberes.

Un feriado nacional implica una jornada de descanso obligatoria para la totalidad de los trabajadores, tanto del sector público como privado. La legislación establece que en estas fechas la prestación de tareas solo procede en los casos que el empleador lo requiera expresamente. En tal circunstancia, el empleado que cumple funciones durante el feriado tiene derecho al cobro del salario en doble cuantía respecto de una jornada habitual. Este beneficio aplica independientemente de la rama de actividad, el lugar de desempeño o las condiciones individuales expuestas en acuerdos particulares o convenios colectivos.

Por el contrario, un día no laborable responde a un criterio de opción para el empleador. Es decir, la empresa, institución pública o privada, y organismos pueden decidir si otorgan o no el día libre al personal a su cargo. En el supuesto de que el empleador disponga la asistencia a las tareas habituales, el trabajador debe cumplir su jornada con normalidad y percibirá la remuneración simple, sin ningún tipo de recargo ni adicional.

El pago doble no corresponde, porque el descanso no reviste carácter obligatorio y está sujeto a la autonomía de las partes en la organización de las tareas.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Mendoza, en el país y en el mundo, hacé clic aquí y accedé a la información más reciente.

Temas
Seguí leyendo

Así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales de Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Sarampión en Argentina: Mendoza extremó las medidas de prevención

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala