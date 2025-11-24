Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron

El fin de semana XL dejó un balance positivo para el turismo en la provincia de Mendoza , superando incluso los índices del mismo período del año pasado —también de cuatro días—. Este año, la ocupación alcanzó el 82% , frente al 75% registrado en 2024, lo que representa un crecimiento del 7% .

Se trató de uno de los mejores fines de semana en términos turísticos, con más de 67.000 visitantes , además de quienes se alojaron en casas de familiares o amigos. Fueron cuatro días de gran movimiento en el marco del feriado por el 20 de noviembre , en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional . Este feriado, trasladable según la ley 2399/17, pasó al lunes 24; además, la normativa permite al Poder Ejecutivo disponer de tres días no laborables para generar fines de semana extralargos, como en este caso.

En este contexto, Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos, favorecida por excelentes condiciones climáticas y mansas promociones . Este combo permitió que mendocinos y turistas disfrutaran tanto de la naturaleza como de una amplia agenda de actividades.

Durante el fin de semana largo se destacaron el Área Metropolitana , con 87% de ocupación , y San Rafael , con 90% , mientras que el resto de las zonas registraron niveles de entre 65% y 75%.

Mendoza estuvo entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana XL

“En un contexto económico complejo para el turismo nacional, el crecimiento de la demanda de este fin de semana no es un hecho aislado. Esta primavera ha sido muy buena en materia turística, tanto por el movimiento del turismo MICE como por los viajes en grupos, entre los que se destaca San Rafael, que capta el segmento escolar”, explicó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo.

La funcionaria agregó que “la fluida conectividad aérea y terrestre, junto al esfuerzo público-privado para participar en ferias, acciones de comercialización y la atención a periodistas y operadores turísticos, contribuye a este crecimiento. La campaña publicitaria de la provincia mantiene la marca Mendoza en la mente del consumidor, y el aporte del sector privado —que se sumó a las campañas Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento— ha sido determinante en la buena performance de esta temporada”.

image Las campañas Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento fueron fundamentales para el impulso en turismo que tuvo la provincia Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Aporte económico del fin de semana XXL a la provincia

El fin de semana generó un aporte económico significativo para Mendoza. En total, ingresaron 67.150 turistas, quienes dejaron más de $18.000 millones. El cálculo surge de una estadía promedio de tres días y un gasto diario estimado de $89.000 por persona, lo que demuestra el impacto en la economía local.

La provincia recibió principalmente visitantes de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y provincias limítrofes, además de turistas extranjeros que ya se encontraban en Mendoza por otros motivos.

Como es habitual en estos períodos, también se registró turismo interno, impulsado por la agenda de eventos y las visitas familiares.

Los próximos fines de semana largos de 2025 serán en diciembre: el viernes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25, donde la celebración navideña suele generar traslados tanto para escapadas como para reuniones familiares.

Propuestas para todos los gustos

Además de las experiencias vinculadas al enogastroturismo y la naturaleza, Mendoza ofreció una agenda diversa que disfrutaron tanto residentes como visitantes.

La provincia vivió un fin de semana XL con intensa actividad cultural, consolidándose como uno de los principales atractivos del período. Se combinaron celebraciones tradicionales, festivales, muestras artísticas y propuestas escénicas que dinamizaron el movimiento turístico en cada departamento.

image Las actividades al aire libre y culturales estuvieron entre las más elegidas Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Entre los eventos más destacados se realizó la Fiesta del Turismo, que atrajo a cientos de visitantes con espectáculos, gastronomía y acciones de promoción del destino. También tuvo lugar una nueva edición de Vino al Cine, que fusiona el séptimo arte con la cultura vitivinícola y continúa consolidándose como una experiencia singular.

La música también tuvo un papel central con el Mendoza Sax Fest, que reunió a músicos locales, nacionales e internacionales en conciertos, clínicas y presentaciones especiales. A ello se sumaron diversos espectáculos musicales en salas y espacios culturales de toda la provincia.

Como cada año, las vendimias distritales comenzaron a desplegarse en distintos departamentos, celebrando las tradiciones, el trabajo agrícola y la identidad cultural mendocina, camino a la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia.

Las artes visuales tuvieron su protagonismo con muestras en museos y galerías, que ofrecieron obras contemporáneas, patrimonio local y exposiciones colectivas. Paralelamente, hubo propuestas teatrales, espectáculos de danza, intervenciones literarias y actividades para todo público, reafirmando el dinamismo cultural que caracteriza a Mendoza.

Con una agenda diversa, plural y de calidad, la provincia volvió a demostrar su potencial como destino cultural, convirtiéndose en un punto de encuentro para el arte, las tradiciones y la creatividad durante este fin de semana XXL.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza