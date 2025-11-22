22 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

La Cecitys informó cómo trabajarán los comercios del centro de la Ciudad de Mendoza. ¿Qué feriado se aproxima?

Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Este jueves 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional. Al tratarse de un feriado trasladable, en 2025 se decidió moverlo al lunes 24. A ello, se suma que el gobierno declaró el viernes 21 como día no laborable, generando así un fin de semana largo. En este marco, se informó cómo atenderán los comercios del centro capitalino.

¿Cómo será la atención en el centro de Mendoza durante el fin de semana largo?

Desde la Cámara empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), comunicaron que, el día viernes 21 de noviembre la actividad fuera normal. Esto acordado por distintos comerciantes del centro en una encuesta que realiza la entidad.

Sin embargo, el día lunes 24 de noviembre, "cerca de un 70% de encuestados abrirán sus puertas medio día y algunos jornada completa". De esta forma, entienden que la opción más rentable es abrir sus puertas para aprovechar el flujo de mendocinos o turistas que podría aprovechar este "finde XXL" para recorrer las calles capitalinas. A esto se suma que muchos comerciantes ya comenzaron a exhibir productos y promociones por la cercanía de las fiestas de fin de año.

Comercios de mendoza, fiestas 2024, navidad, compras, locales comerciales, venta de regalos, canasta navideña, centro
Cerca de un 70% de encuestados abrirán sus puertas medio día y algunos jornada completa.

¿Qué feriados habrá en diciembre 2025 en Argentina?

A continuación, se detallan los feriados próximos en noviembre y los restantes para mes de diciembre 2025:

  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
