25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efeméride provincial

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

Un día como hoy, pero en 1880, Mendoza veía nacer el departamento de Tunuyán. Conocé los detalles de su creación.

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

Foto: Mun. de Tunuyán
 Por Luis Calizaya

Este 25 de noviembre, Tunuyán conmemora su 145° aniversario fundacional. Reconocido como uno de los tres departamentos que integran el Valle de Uco y por su río homónimo, en esta fecha los tunuyaninos recuerdan los orígenes de una zona que esperó años para obtener su nombre, que significa "tierra que se mueve".

A 145 años de la fundación de Tunuyán: así fueron sus origenes

El origen de Tunuyán se remonta a la época colonial española, cuando en las tierras donde luego se establecería la ciudad cabecera se fundó la estancia de 'Tolol' o 'El Totoral', propiedad del capitán español Juan Amaro del Campo. Posteriormente, este asentamiento permitió la instalación de otras construcciones similares como 'Saraguilla', 'Ucumale' y 'Machinte'.

Lee además
El caso de grooming ocurrió a través de roblox, en Tunuyán.
primer fallo en la provincia

Tunuyán: condenan a un hombre por grooming a través de la aplicación Roblox
Emir Andraos, intendente de Tunuyán, hizo un balance tras las elecciones. 
balance

Elecciones desdobladas: la preocupación de Emir Andraos para el 22 de febrero

A comienzos del siglo XVII, el obispo de Santiago de Chile, fray Pérez de Espinosa, se radicó en la zona creando el 'Curato de Uco'. En 1621, los jesuitas se establecieron en el valle tras fundar la 'Estancia de Jesús, María y José de Uco'. Con la construcción del fuerte de San Carlos en 1770, bajo el mando de Amigorena, se buscó eliminar la presencia indígena mientras avanzaban la ganadería, la agricultura y la repoblación de la zona.

El desarrollo territorial

Durante este período, las localidades de La Arboleda, El Totoral, Uco el Viejo, La Carreta y El Melón constituían los principales centros de actividad agrícola y ganadera. Toda la región dependía de la jurisdicción del Fuerte de San Carlos.

En 1786, el informe de Sobremonte señalaba que el 'Curato de Uco' contaba con 412 habitantes. Dos años después, se encomendó al tropero Arenas el reconocimiento del paso a Chile por Portillo. El éxito de esta misión marcó el inicio del progreso de Tunuyán, al convertirse en puente de comunicación con el país trasandino.

Tunuyán - Monumento (1)
Tunuyán hoy se emplaza como un oasis productivo y turístico.

Tunuyán hoy se emplaza como un oasis productivo y turístico.

La creación oficial del departamento

Tras la independencia y el reordenamiento del Estado argentino, el gobierno de Mendoza aprobó el 8 de noviembre de 1858 un decreto que dividía San Carlos en dos departamentos: Tunuyán, con villa cabecera en San Carlos, y Tupungato, con cabecera en La Arboleda.

El 22 de agosto de 1880, un nuevo decreto provincial estableció la jurisdicción de la Comisaría sur de Tupungato. Sin embargo, el 25 de noviembre de ese año, la Cámara Legislativa sancionó una ley que convertía en departamento el territorio asignado a dicha Comisaría, bajo el nombre de Tunuyán. El entonces gobernador Elías Villanueva promulgó la ley el 30 de noviembre.

La fundación y el desarrollo moderno

La fundación de Tunuyán contó con la donación de 9 hectáreas de las tierras de Benigno Villanueva en El Totoral para emplazar la villa cabecera. La población comenzó a asentarse en este lugar, ubicado a 4 km de la actual ubicación de la villa cabecera.

Durante el siglo XX, Tunuyán experimentó transformaciones significativas con la llegada de extranjeros que enriquecieron la cultura local. En 1973, la inauguración de la Estación Terminal de Ómnibus y de LV 24 Radio Manantiales, que cubre todo el Valle de Uco, marcó un proceso de modernización sin precedentes en la zona.

Tunuyán en la actualidad

En el presente, el departamento tiene una superficie total de 3.317 km² y se encuentra a 82 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Además de formar parte del Valle de Uco junto con San Carlos y Tupungato, cuenta con ocho distritos: Los Árboles, Los Sauces, Villa Seca, Las Pintadas, Vista Flores, Colonia las Rosas, Los Chacalles y Campo los Andes.

En cuanto a su relieve e hidrografía, destacan la zona de Cordillera y su río principal, también llamado Tunuyán, además de los arroyos Guiñazú y Grande.

Con información de la DGE.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en Tunuyán: dos policías chocaron con un caballo y uno falleció

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

Carlos Dávila: "La crisis no siempre es negativa, es la condición necesaria para hacer cosas distintas"

Tunuyán coordinó un operativo integral para mitigar daños del viento zonda

Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo

Tunuyán moderniza su flota con una inversión de $320 millones: dos camiones, utilitarios y 4×4

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala