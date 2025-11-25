Tunuyán celebra sus 145 años: la historia del departamento fundado el 25 de noviembre

Este 25 de noviembre , Tunuyán conmemora su 145° aniversario fundacional . Reconocido como uno de los tres departamentos que integran el Valle de Uco y por su río homónimo , en esta fecha los tunuyaninos recuerdan los orígenes de una zona que esperó años para obtener su nombre , que significa "tierra que se mueve".

El origen de Tunuyán se remonta a la época colonial española , cuando en las tierras donde luego se establecería la ciudad cabecera se fundó la estancia de ' Tolol ' o ' El Totoral ', propiedad del capitán español Juan Amaro del Campo . Posteriormente, este asentamiento permitió la instalación de otras construcciones similares como ' Saraguilla ', ' Ucumale ' y ' Machinte '.

A comienzos del siglo XVII , el obispo de Santiago de Chile , fray Pérez de Espinosa , se radicó en la zona creando el ' Curato de Uco '. En 1621, los jesuitas se establecieron en el valle tras fundar la ' Estancia de Jesús, María y José de Uco '. Con la construcción del fuerte de San Carlos en 1770 , bajo el mando de Amigorena , se buscó eliminar la presencia indígena mientras avanzaban la ganadería, la agricultura y la repoblación de la zona.

Durante este período, las localidades de La Arboleda, El Totoral, Uco el Viejo, La Carreta y El Melón constituían los principales centros de actividad agrícola y ganadera . Toda la región dependía de la jurisdicción del Fuerte de San Carlos .

En 1786, el informe de Sobremonte señalaba que el 'Curato de Uco' contaba con 412 habitantes. Dos años después, se encomendó al tropero Arenas el reconocimiento del paso a Chile por Portillo. El éxito de esta misión marcó el inicio del progreso de Tunuyán, al convertirse en puente de comunicación con el país trasandino.

Tunuyán - Monumento (1) Tunuyán hoy se emplaza como un oasis productivo y turístico. Foto: Mun. de Tunuyán

La creación oficial del departamento

Tras la independencia y el reordenamiento del Estado argentino, el gobierno de Mendoza aprobó el 8 de noviembre de 1858 un decreto que dividía San Carlos en dos departamentos: Tunuyán, con villa cabecera en San Carlos, y Tupungato, con cabecera en La Arboleda.

El 22 de agosto de 1880, un nuevo decreto provincial estableció la jurisdicción de la Comisaría sur de Tupungato. Sin embargo, el 25 de noviembre de ese año, la Cámara Legislativa sancionó una ley que convertía en departamento el territorio asignado a dicha Comisaría, bajo el nombre de Tunuyán. El entonces gobernador Elías Villanueva promulgó la ley el 30 de noviembre.

La fundación y el desarrollo moderno

La fundación de Tunuyán contó con la donación de 9 hectáreas de las tierras de Benigno Villanueva en El Totoral para emplazar la villa cabecera. La población comenzó a asentarse en este lugar, ubicado a 4 km de la actual ubicación de la villa cabecera.

Durante el siglo XX, Tunuyán experimentó transformaciones significativas con la llegada de extranjeros que enriquecieron la cultura local. En 1973, la inauguración de la Estación Terminal de Ómnibus y de LV 24 Radio Manantiales, que cubre todo el Valle de Uco, marcó un proceso de modernización sin precedentes en la zona.

Tunuyán en la actualidad

En el presente, el departamento tiene una superficie total de 3.317 km² y se encuentra a 82 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Además de formar parte del Valle de Uco junto con San Carlos y Tupungato, cuenta con ocho distritos: Los Árboles, Los Sauces, Villa Seca, Las Pintadas, Vista Flores, Colonia las Rosas, Los Chacalles y Campo los Andes.

En cuanto a su relieve e hidrografía, destacan la zona de Cordillera y su río principal, también llamado Tunuyán, además de los arroyos Guiñazú y Grande.

Con información de la DGE.