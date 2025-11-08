Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre

Cada 8 de noviembre el departamento de Tupungato conmemora un nuevo aniversario desde su creación en 1858 . La comuna mendocina conserva una larga historia que va desde las tribus huarpes y la ocupación colonial hasta la delimitación oficial de su territorio en 1880 .

El territorio de Tupungato estuvo habitado originalmente por tribus huarpes , muchas identificadas por el nombre de sus cacique, entre ellos Michinti, Ucumale, Jocjolén, Guarinay, Aguarinez, Coytuque y Pampliquenta . Se los describe como personas altas y delgadas, de piel oscura, cabello largo y gran resistencia para las largas caminatas vinculadas a la caza del guanaco .

Su sociedad era politeísta, con Hunuc Har , dios de la montaña , como deidad principal , y su economía combinaba la caza, la pesca y la agricultura. La llegada de los españoles marcó una nueva etapa: las tierras fueron repartidas en encomienda a colonos como Diego de Velazco, Juan de Contrera y Pedro de Ivacache , lo que generó numerosos conflictos y el traslado de parte de la población indígena hacia labores en Chile .

En 1619 los jesuitas se establecieron en La Arboleda ( Tupungato ) y fundaron la capilla de la estancia “ Jesús, María y José ”, desarrollando tareas religiosas y sociales y denunciando abusos de los encomenderos. Sin embargo, la región sufrió ataques de grupos Puelches, Pehuenches y araucanos ; en ese contexto fue asesinado el padre Lucas Pizarro , y en 1670 se creó el Fuerte de San Carlos para controlar las incursiones. En 1767 , por orden de Carlos III , los jesuitas fueron expulsados y sus tierras rematadas; el territorio quedó formalmente inscripto en 1845 .

Tras el proceso de independencia y años de reorganización administrativa, el 8 de noviembre de 1858, durante la gobernación de Juan Cornelio Moyano, se firmó el decreto que creó oficialmente el Departamento de Tupungato, con cabecera en La Arboleda (Villa de Tupungato) y límites definidos entre el arroyo Grande del Sur, el río Tunuyán, la cordillera de los Andes y la cañada del Carrizal; esos límites fueron modificados por decreto el 22 de agosto de 1880.

A partir de 1900 una intensa ola de inmigración europea impulsó el desarrollo agrícola y urbano del departamento. Finalmente, la villa cabecera fue elevada a ciudad por la Ley 5.036/85, promulgada mediante el Decreto Provincial Nº 2.865 el 4 de octubre de 1985.

Tupungato también celebra su Fiesta Patronal

Del 6 al 16 de noviembre, Tupungato celebra su Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Socorro. Bajo el lema “María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”, la comunidad se reúne en misas, encuentros y momentos de oración, que culminan con los eventos centrales: la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental.