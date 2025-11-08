8 de noviembre de 2025
Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre

Cada 8 de noviembre, el departamento de Tupungato conmemora un nuevo aniversario de su fundación oficial, ocurrida en 1858. Conocé la historia.

 Por Luis Calizaya

Cada 8 de noviembre el departamento de Tupungato conmemora un nuevo aniversario desde su creación en 1858. La comuna mendocina conserva una larga historia que va desde las tribus huarpes y la ocupación colonial hasta la delimitación oficial de su territorio en 1880.

+Día del Departamento de Tupungato: origen e historia del 8 de noviembre

El territorio de Tupungato estuvo habitado originalmente por tribus huarpes, muchas identificadas por el nombre de sus cacique, entre ellos Michinti, Ucumale, Jocjolén, Guarinay, Aguarinez, Coytuque y Pampliquenta. Se los describe como personas altas y delgadas, de piel oscura, cabello largo y gran resistencia para las largas caminatas vinculadas a la caza del guanaco.

Su sociedad era politeísta, con Hunuc Har, dios de la montaña, como deidad principal, y su economía combinaba la caza, la pesca y la agricultura. La llegada de los españoles marcó una nueva etapa: las tierras fueron repartidas en encomienda a colonos como Diego de Velazco, Juan de Contrera y Pedro de Ivacache, lo que generó numerosos conflictos y el traslado de parte de la población indígena hacia labores en Chile.

Tupungato - Fundación (1)
En medio de su fundación, Tupungato recuerda a su patrona Nuestra Señora del Socorro.

En medio de su fundación, Tupungato recuerda a su patrona Nuestra Señora del Socorro.

En 1619 los jesuitas se establecieron en La Arboleda (Tupungato) y fundaron la capilla de la estancia “Jesús, María y José”, desarrollando tareas religiosas y sociales y denunciando abusos de los encomenderos. Sin embargo, la región sufrió ataques de grupos Puelches, Pehuenches y araucanos; en ese contexto fue asesinado el padre Lucas Pizarro, y en 1670 se creó el Fuerte de San Carlos para controlar las incursiones. En 1767, por orden de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y sus tierras rematadas; el territorio quedó formalmente inscripto en 1845.

Tras el proceso de independencia y años de reorganización administrativa, el 8 de noviembre de 1858, durante la gobernación de Juan Cornelio Moyano, se firmó el decreto que creó oficialmente el Departamento de Tupungato, con cabecera en La Arboleda (Villa de Tupungato) y límites definidos entre el arroyo Grande del Sur, el río Tunuyán, la cordillera de los Andes y la cañada del Carrizal; esos límites fueron modificados por decreto el 22 de agosto de 1880.

A partir de 1900 una intensa ola de inmigración europea impulsó el desarrollo agrícola y urbano del departamento. Finalmente, la villa cabecera fue elevada a ciudad por la Ley 5.036/85, promulgada mediante el Decreto Provincial Nº 2.865 el 4 de octubre de 1985.

Tupungato también celebra su Fiesta Patronal

Del 6 al 16 de noviembre, Tupungato celebra su Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Socorro. Bajo el lema “María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”, la comunidad se reúne en misas, encuentros y momentos de oración, que culminan con los eventos centrales: la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental.

