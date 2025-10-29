Tupungato se prepara para su Fiesta Patronal 2025 en honor a la Virgen del Socorro

Tupungato se prepara para vivir con fe y entusiasmo su Fiesta Patronal 2025, bajo el lema "María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”. Como cada año, la comunidad se une en oración, encuentro y celebración, honrando a Nuestra Señora del Socorro, patrona del departamento.
Las actividades principales se desarrollarán entre el 6 y el 16 de noviembre, con la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental, momentos que convocan a fieles de todos los distritos a renovar la fe y la esperanza.