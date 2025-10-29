Tupungato se prepara para su Fiesta Patronal 2025 en honor a la Virgen del Socorro

Por Sitio Andino Departamentales







Tupungato se prepara para vivir con fe y entusiasmo su Fiesta Patronal 2025, bajo el lema "María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”. Como cada año, la comunidad se une en oración, encuentro y celebración, honrando a Nuestra Señora del Socorro, patrona del departamento.

Las actividades principales se desarrollarán entre el 6 y el 16 de noviembre, con la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental, momentos que convocan a fieles de todos los distritos a renovar la fe y la esperanza.

Novena Patronal en Tupungato Del jueves 6 al viernes 14 de noviembre

Cada jornada de la Novena se vivirá en distintos espacios y comunidades del departamento, con la participación de vecinos, instituciones y grupos pastorales.

image Cronograma en Tupungato Jueves 6/11 Templete Plaza Juan Pablo II (entre calles Talcahuano, Plumerillo y Maipú – distrito Villa Bastías) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Viernes 7/11 Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad) Misa: 8h | Rosario: 8.30h Sábado 8/11 Salón Comunitario La Arboleda (c. Iriarte s/n – distrito La Arboleda) Rosario: 9.30h | Misa: 10h Domingo 9/11 Capilla Sagrado Corazón de Jesús (c. La Gloria s/n – distrito San José) Rosario: 9h | Misa: 9.30h Lunes 10/11 Casa Flia. Raúl Coro (B° Arcoiris – distrito Villa Bastías) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Martes 11/11 Ermita Divino Niño (c. Estancia Silva – distrito Gualtallary) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Miércoles 12/11 Ermita Virgen del Rosario (Av. Urquiza – distrito Ciudad) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Jueves 13/11 Capilla María Reina (c. El Álamo s/n – distrito Cordón del Plata) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Viernes 14/11 Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad) Rosario: 19h | Misa: 19.30h Caravana Mariana departamental de Tupungato Domingo 16/11 Salida: 9h desde Parroquia Ntra. Sra. del Socorro Llegada: 11h al Camping Municipal Misa de cierre Almuerzo comunitario a la canasta

