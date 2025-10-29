29 de octubre de 2025
Tupungato se prepara para su Fiesta Patronal 2025 en honor a la Virgen del Socorro

Miles de fieles participarán de actividades que fortalecen la identidad cultural y espiritual del departamento de Tupungato.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Tupungato se prepara para vivir con fe y entusiasmo su Fiesta Patronal 2025, bajo el lema "María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”. Como cada año, la comunidad se une en oración, encuentro y celebración, honrando a Nuestra Señora del Socorro, patrona del departamento.

Las actividades principales se desarrollarán entre el 6 y el 16 de noviembre, con la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental, momentos que convocan a fieles de todos los distritos a renovar la fe y la esperanza.

Novena Patronal en Tupungato

Del jueves 6 al viernes 14 de noviembre

Cada jornada de la Novena se vivirá en distintos espacios y comunidades del departamento, con la participación de vecinos, instituciones y grupos pastorales.

image

Cronograma en Tupungato

  • Jueves 6/11

Templete Plaza Juan Pablo II (entre calles Talcahuano, Plumerillo y Maipú – distrito Villa Bastías)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

  • Viernes 7/11

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)

Misa: 8h | Rosario: 8.30h

  • Sábado 8/11

Salón Comunitario La Arboleda (c. Iriarte s/n – distrito La Arboleda)

Rosario: 9.30h | Misa: 10h

  • Domingo 9/11

Capilla Sagrado Corazón de Jesús (c. La Gloria s/n – distrito San José)

Rosario: 9h | Misa: 9.30h

  • Lunes 10/11

Casa Flia. Raúl Coro (B° Arcoiris – distrito Villa Bastías)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

  • Martes 11/11

Ermita Divino Niño (c. Estancia Silva – distrito Gualtallary)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

  • Miércoles 12/11

Ermita Virgen del Rosario (Av. Urquiza – distrito Ciudad)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

  • Jueves 13/11

Capilla María Reina (c. El Álamo s/n – distrito Cordón del Plata)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

  • Viernes 14/11

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)

Rosario: 19h | Misa: 19.30h

Caravana Mariana departamental de Tupungato

  • Domingo 16/11

Salida: 9h desde Parroquia Ntra. Sra. del Socorro

Llegada: 11h al Camping Municipal

Misa de cierre

Almuerzo comunitario a la canasta

