24 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Un auto con tres ocupantes, entre ellos una menor de 13 años, perdió el control y chocó contra un camión en la Ruta Nacional 7. La policía investiga las causas del hecho.

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

En las últimas horas del lunes se registró un accidente con desenlace fatal en el departamento de Luján de Cuyo, sobre la Ruta 7. Un auto en el que viajaban tres personas, entre ellas una niña de 13 años, perdió el control e impactó de frente contra un camión. Por el hecho murió el conductor del automóvil; la menor y su acompañante fueron trasladados a distintos hospitales.

Trágico choque frontal en la Ruta 7: cómo ocurrieron los hechos

Sobre la Ruta nacional 7, en Luján de Cuyo, un auto conducido por Santiago Corvalán circulaba en sentido este junto a una mujer y una niña de 13 años. Al llegar al kilómetro 1085, el vehículo perdió el control y colisionó de frente con un camión que circulaba en sentido contrario.

Lee además
Violento vuelco en General Alvear: el accidente vial dejó dos personas con politraumatismos
RUTA 143

Violento accidente vial en General Alvear: un conductor ebrio terminó dando un impactante vuelco
Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó dos conductores con politraumatismos
CHOQUE

Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó dos conductores heridos

Por el impacto, Corvalán falleció en el lugar. Su acompañante sufrió heridas graves y fue trasladada al Hospital Central; la menor, también con lesiones de consideración, permanece internada en el Hospital Notti. El conductor del camión, de 27 años, no registró lesiones.

El caso continúa bajo investigación policial para determinar las causas del accidente.

Dos incidentes viales en Luján de Cuyo

Al accidente fatal se sumaron otros dos hechos de tránsito en el mismo departamento. El primero ocurrió en las últimas horas del domingo, entre la Ruta 40 y 17, cuando un conductor de 38 años fue detenido en un control vial y, tras el test de alcoholemia, arrojó 2,70 g/l de alcohol en sangre.

El segundo incidente se registró en la madrugada del lunes, entre las calles San Martín y Boedo, y fue un choque entre dos autos. Aún se investigan las mecánicas del siniestro; ambos conductores presentaron politraumatismos. La mujer de 26 años que conducía uno de los vehículos arrojó 2,76 g/l en la prueba de alcoholemia.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en Tunuyán: dos policías chocaron con un caballo y uno falleció

Luján de Cuyo: un joven motociclista quedó grave tras chocar con un auto en Ruta 15

Un conductor chocó contra un cerro en Uspallata y dio positivo en alcoholemia

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

En Guaymallén, un peatón fue atropellado por un conductor ebrio y quedó hospitalizado

Tragedia en Lavalle: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

LO QUE SE LEE AHORA
Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena
TRAGEDIA

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena

Las Más Leídas

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena
TRAGEDIA

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena

Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear video
Desarrollo

Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos
PROMOCIONES IMPERDIBLES

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana
PRONÓSTICO EXTENDIDO

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Te Puede Interesar

Los trabajadores vitivinícolas se suman a las voces criticas a la desregulación del INV
Desregulación vitivinicola

FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino

Por Marcelo López Álvarez
Largas filas de vehículos para cruzar desde Chile a Mendoza por el Paso Cristo Redentor.
Turismo en el finde largo

Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

Por Sitio Andino Sociedad
Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Por Luis Calizaya