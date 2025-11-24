Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

En las últimas horas del lunes se registró un accidente con desenlace fatal en el departamento de Luján de Cuyo, sobre la Ruta 7. Un auto en el que viajaban tres personas, entre ellas una niña de 13 años , perdió el control e impactó de frente contra un camión . Por el hecho murió el conductor del automóvil ; la menor y su acompañante fueron trasladados a distintos hospitales .

Sobre la Ruta nacional 7 , en Luján de Cuyo , un auto conducido por Santiago Corvalán circulaba en sentido este junto a una mujer y una niña de 13 años . Al llegar al kilómetro 1085 , el vehículo perdió el control y colisionó de frente con un camión que circulaba e n sentido contrario.

Por el impacto, Corvalán falleció en el lugar . Su acompañante sufrió heridas graves y fue trasladada al Hospital Central ; la menor , también con lesiones de consideración , permanece internada en el Hospital Notti . El conductor del camión , de 27 años , no registró lesiones .

Dos incidentes viales en Luján de Cuyo

Al accidente fatal se sumaron otros dos hechos de tránsito en el mismo departamento. El primero ocurrió en las últimas horas del domingo, entre la Ruta 40 y 17, cuando un conductor de 38 años fue detenido en un control vial y, tras el test de alcoholemia, arrojó 2,70 g/l de alcohol en sangre.

El segundo incidente se registró en la madrugada del lunes, entre las calles San Martín y Boedo, y fue un choque entre dos autos. Aún se investigan las mecánicas del siniestro; ambos conductores presentaron politraumatismos. La mujer de 26 años que conducía uno de los vehículos arrojó 2,76 g/l en la prueba de alcoholemia.