24 de noviembre de 2025
Sitio Andino
CHOQUE

Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó dos conductores heridos

Un accidente vial en Guaymallén dejó a dos personas con politraumatismos moderados. Ambos recibieron asistencia médica de forma inmediata.

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial en Guaymallén entre dos automóviles dejó a dos personas con lesiones. El hecho ocurrió este lunes a las 10:15 en la intersección de calle Chile e Higuerita, cuando ambos vehículos colisionaron mientras circulaban por la zona, según informaron fuentes oficiales.

El impacto ocurrió entre una conductora de un VW Gol y otro de un Ford Fiesta. La mujer fue trasladada a la Clínica Santa Clara y el hombre fue derivado al Hospital Lagomaggiore. Ambos presentan politraumatismo de carácter moderado.

Cómo fue el choque en Guaymallén

De acuerdo con el informe preliminar, el VW Gol circulaba por calle Chile al este y el Ford Fiesta por calle Higuerita al norte. En la intersección se produjo el choque, dejando a ambos conductores lesionados y los vehículos dañados.

Ambos conductores fueron atendidos y trasladados para atención médica inmediata. Los dos permanecen internados por politraumatismos moderados.

