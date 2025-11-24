Un fuerte accidente vial en Guaymallén dejó dos conductores heridos

Un accidente vial en Guaymallén entre dos automóviles dejó a dos personas con lesiones. El hecho ocurrió este lunes a las 10:15 en la intersección de calle Chile e Higuerita, cuando ambos vehículos colisionaron mientras circulaban por la zona, según informaron fuentes oficiales.
El impacto ocurrió entre una conductora de un VW Gol y otro de un Ford Fiesta. La mujer fue trasladada a la Clínica Santa Clara y el hombre fue derivado al Hospital Lagomaggiore. Ambos presentan politraumatismo de carácter moderado.
De acuerdo con el informe preliminar, el VW Gol circulaba por calle Chile al este y el Ford Fiesta por calle Higuerita al norte. En la intersección se produjo el choque, dejando a ambos conductores lesionados y los vehículos dañados.
Ambos conductores fueron atendidos y trasladados para atención médica inmediata. Los dos permanecen internados por politraumatismos moderados.