Nuevo accidente en Alta Montaña: volcó una camioneta y hay un herido

Un n uevo accidente vial se originó, en la mañana de este martes, en Alta Montaña , cuando una camioneta volcó en solitario a la altura de Picheuta, por lo que la policía desplegó un importante operativo para asistir al único ocupante del rodado.

El siniestro ocurrió cerca de las 7.30 de este martes en Ruta 7 , a la altura del rio Picheuta, a unos 23 kilómetros de Uspallata, en Alta Montaña.

operativo policial Rescataron a un turista que se perdió en un cerro de Alta Montaña

hay dos menores heridos Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Según las primeras informaciones, una camioneta volcó en solitario y el conductor sufrió heridas . Afortunadamente, su estado de salud no sería de gravedad y está siendo asistido por médicos del SEC.

Por el momento se registran demoras en el tránsito en la zona del accidente vial . No obstante, las autoridades dijeron que no se cerrará la ruta, al menos por ahora.

Desde el hospital de Uspallata indicaron que el hombre afectado en el siniestro tiene 69 años y presentaba molestias en el pecho por el impacto del airbag. Su estado de salud es bueno.

En el lugarl del accidente vial trabajaron efectivos de Policía de Mendoza y Guardia Urbana.

Este lunes, otro accidente vial en Alta Montaña, se cobró la vida de un joven. La víctima manejaba un auto que chocó de frente con un camión a la altura de Agua de las Avispas, en Luján de Cuyo. En tanto que una mujer y una menor de 13 años permanecen internadas.