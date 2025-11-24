24 de noviembre de 2025
EN PLENO CENTRO

Detuvieron a un concejal libertario de San Rafael por manejar alcoholizado en la Arístides

Se trata de Martín Antolín, quien registró alcohol en sangre por encima del límite legal. Su vehículo fue secuestrado y el concejal quedó aprehendido.

 Por Soledad Maturano

Un concejal de San Rafael quedó detenido durante la madrugada de este lunes tras ser sorprendido manejando alcoholizado en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en la Ciudad de Mendoza. Se trata de Martín Antolín, concejal por el Partido Libertario, quien circulaba en un BMW Z4 cuando fue demorado en un control policial.

El control se efectuó cerca de la 1.10, cuando personal de Tránsito de Capital detuvo al conductor en un operativo de rutina. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado marcó 1,15 g/l, por encima del límite legal de 0,5 g. Tras la infracción, el vehículo fue secuestrado y Antolín quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 6ª.

Hebe Casado pidió la renuncia del concejal libertario

La vicegobernadora, Hebe Casado, exigió a través de su cuenta de X la renuncia de Antolín: "Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin".

