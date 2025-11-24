Detuvieron a un concejal libertario de San Rafael por manejar alcoholizado en la Arístides

Por Soledad Maturano







Un concejal de San Rafael quedó detenido durante la madrugada de este lunes tras ser sorprendido manejando alcoholizado en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en la Ciudad de Mendoza. Se trata de Martín Antolín, concejal por el Partido Libertario, quien circulaba en un BMW Z4 cuando fue demorado en un control policial.

El control se efectuó cerca de la 1.10, cuando personal de Tránsito de Capital detuvo al conductor en un operativo de rutina. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado marcó 1,15 g/l, por encima del límite legal de 0,5 g. Tras la infracción, el vehículo fue secuestrado y Antolín quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 6ª.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 10.40.04 El concejal fue detenido con 1,15 g/l de alcohol en sangre El episodio se suma a otro ocurrido en mayo, cuando el concejal Miqueas Burgoa fue detenido en General Alvear con 1,25 g/l de alcohol en sangre. A pesar del escándalo y de los pedidos públicos de renuncia, el Concejo Deliberante de Guaymallén rechazó iniciar el proceso de remoción contra Miqueas Burgoa y solo debió afrontar la multa correspondiente.

Hebe Casado pidió la renuncia del concejal libertario Embed Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin. — Hebe Casado (@hebesil) November 24, 2025 La vicegobernadora, Hebe Casado, exigió a través de su cuenta de X la renuncia de Antolín: "Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin".