El Partido Libertario de Mendoza exigió la renuncia del concejal detenido por manejar alcoholizado

Por Soledad Maturano







El Consejo Directivo del Partido Libertario de Mendoza exigió públicamente la renuncia del concejal Martín Antolín, tras ser detenido en pleno centro de la Ciudad por manejar alcoholizado. “El comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar”, advirtió el partido.

Embed Comunicado Oficial pic.twitter.com/nXlA9cXOG9 — Partido Libertario Mendoza (@MendozaLib) November 24, 2025 El escándalo ocurrió cuando Antolín fue sometido a un control de alcoholemia durante un operativo de rutina en la intersección de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas. El test registró 1,15 g/l de alcohol en sangre, por encima del límite legal de 0,5 g/l. Tras el procedimiento correspondiente, el concejal fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 6ª.

En este contexto, el Partido Libertario —al que pertenece el concejal oriundo de San Rafael— difundió un comunicado en el que reclamó su dimisión. “Se ha solicitado al concejal su renuncia a la banca que ocupa actualmente, entendiendo que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce”, señalaron.

Cambia Mendoza también se pronunció y pidió la renuncia del concejal Por su parte, el bloque Frente Cambia Mendoza del Concejo Deliberante de San Rafael también se manifestó, expresando su “más enérgico repudio” a la conducta de Martín Antolín tras conocerse su detención por conducir en estado de ebriedad durante un control vehicular realizado en la Capital provincial.

Martín Antolín También Cambia Mendoza exigió la renuncia del concejal oriundo de San Rafael En la declaración, el espacio instó al concejal a asumir la responsabilidad de sus actos “sin excusas ni dilaciones” y a ofrecer disculpas públicas. Además, solicitaron que presente su renuncia, dado que “su comportamiento es completamente incompatible con el ejercicio serio, responsable y ejemplar que exige un cargo público”.