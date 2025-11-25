25 de noviembre de 2025
La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

El concejal de San Rafael que dio positivo en un control de alcoholemia en la Arístides Villanueva confesó su accionar y recibió una multa millonaria.

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia.

 Por Pablo Segura

El concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, confesó este martes haber manejado bajo un estado de alcoholemia y por ende la justicia lo condenó a pagar una multa de 9.300 unidades fiscales, cuyo monto supera los $4.500.000, en tanto que tampoco podrá manejar durante un año.

Antolín se presentó este martes en el Primer Juzgado Contravencional y tras confesar su accionar, accedió a un juicio abreviado, donde el juez Guillermo Lorca decidió la sanción mencionada.

Además de la multa económica y los 365 días de inhabilitación para conducir, el edil deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas, tres meses de tratamiento de alcoholemia para no repetir la conducta y realizar actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza, entre otras.

Antolín manejaba un BMW Z4 y fue demorado en un control de alcoholemia. La prueba arrojó un resultado de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras la infracción, el vehículo fue secuestrado y Antolín quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría Sexta de Ciudad.

El episodio fue similar a otro ocurrido en mayo, cuando el concejal Miqueas Burgoa fue detenido en General Alvear con 1,25 g/l de alcohol en sangre. A pesar del escándalo y de los pedidos públicos de renuncia, el Concejo Deliberante de Guaymallén rechazó iniciar el proceso de remoción contra Miqueas Burgoa y solo debió afrontar la multa correspondiente.

Justamente ahora, el propio partido libertario pidió la renuncia de Antolín y hasta la propia vicegobernadora, Hebe Casado, sostuvo que el edil había cometido una falta “grave”, por lo que debía apartarse de su banca.

No obstante, hasta el momento eso no ocurrió y desde el entorno de Antolín afirmaron que el concejal no tiene pensado renunciar a su banca.

