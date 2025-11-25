El concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, confesó este martes haber manejado bajo un estado de alcoholemia y por ende la justicia lo condenó a pagar una multa de 9.300 unidades fiscales, cuyo monto supera los $4.500.000, en tanto que tampoco podrá manejar durante un año.
Antolín se presentó este martes en el Primer Juzgado Contravencional y tras confesar su accionar, accedió a un juicio abreviado, donde el juez Guillermo Lorca decidió la sanción mencionada.
Además de la multa económica y los 365 días de inhabilitación para conducir, el edil deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas, tres meses de tratamiento de alcoholemia para no repetir la conducta y realizar actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza, entre otras.
La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio
Antolín manejaba un BMW Z4 y fue demorado en un control de alcoholemia. La prueba arrojó un resultado de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras la infracción, el vehículo fue secuestrado y Antolín quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría Sexta de Ciudad.