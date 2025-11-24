24 de noviembre de 2025
{}
Violento accidente vial en General Alvear: un conductor ebrio terminó dando un impactante vuelco

Dos personas resultaron con politraumatismos leves tras un vuelco en General Alvear. El conductor dio positivo en alcoholemia.

Violento vuelco en General Alvear: el accidente vial dejó dos personas con politraumatismos

Violento vuelco en General Alvear: el accidente vial dejó dos personas con politraumatismos

Por Sitio Andino Policiales

Dos personas resultaron con lesiones de carácter leve tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta Nacional 143, cerca del kilómetro 472, en General Alvear, durante la mañana de este lunes. El accidente movilizó a personal de emergencia y a la Comisaría 26° de la zona.

El accidente vial se registró alrededor de las 08:15 horas. En el vehículo involucrado, un Chevrolet Aveo blanco, circulaban dos personas (conductor y acompañante). Ambos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al hospital para una evaluación más completa.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 14.21.38 (1)
Ambos ocupantes resultaron con politraumatismos leves

Ambos ocupantes resultaron con politraumatismos leves

Cómo ocurrió el vuelco

Según el informe oficial, el automóvil circulaba por la Ruta 143 en dirección oeste-este cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor mordió la banquina. Esto provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior vuelco.

Tras el accidente, el Servicio de Emergencias asistió a los afectados que fueron diagnosticados con politraumatismos leves.

Minutos después, el Personal de la Comisaría 26° intervino en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor, mientras que la Policía Científica colaboró en el operativo. Asimismo, el informe señala que la calzada estaba en buen estado y sin semáforos, y las condiciones climáticas eran despejadas al momento del accidente.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia y arrojó resultado positivo, según indicaron las autoridades.

Tras el siniestro, fueron trasladados al hospital Scaravelli, donde fueron diagnosticados con politraumatismos
