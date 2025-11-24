Violento accidente vial en General Alvear: un conductor ebrio terminó dando un impactante vuelco

Dos personas resultaron con lesiones de carácter leve tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta Nacional 143 , cerca del kilómetro 472, en General Alvear , durante la mañana de este lunes. El accidente movilizó a personal de emergencia y a la Comisaría 26° de la zona.

El accidente vial se registró alrededor de las 08:15 horas. En el vehículo involucrado, un Chevrolet Aveo blanco, circulaban dos personas ( conductor y acompañante ). Ambos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al hospital para una evaluación más completa.

Desarrollo Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear

Según el informe oficial, el automóvil circulaba por la Ruta 143 en dirección oeste-este cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor mordió la banquina . Esto provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior vuelco.

Tras el accidente, el Servicio de Emergencias asistió a los afectados que fueron diagnosticados con politraumatismos leves .

Minutos después, el Personal de la Comisaría 26° intervino en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor, mientras que la Policía Científica colaboró en el operativo. Asimismo, el informe señala que la calzada estaba en buen estado y sin semáforos, y las condiciones climáticas eran despejadas al momento del accidente.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia y arrojó resultado positivo, según indicaron las autoridades.