Capacitación en General Alvear para fortalecer los cuidados de bebés prematuros

Semana del recién nacido prematuro en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco de la Semana del Recién Nacido Prematuro, el Comité de Lactancia Materna desarrolló una capacitación destinada a fortalecer los cuidados y las medidas de prevención para bebés nacidos antes de término. La propuesta tuvo como eje principal promover prácticas que favorezcan el bienestar y el acompañamiento adecuado durante los primeros meses de vida.

La actividad contó con la participación de una mamá que adoptó a un bebé prematuro, quien compartió su experiencia y el proceso de acompañamiento que transitó junto a su hijo. Su testimonio aportó una mirada cercana y enriquecedora para los asistentes.

Trabajo sostenido del Comité de Lactancia Materna La jornada se llevó a cabo en la Escuela María Teresa Aráneo de General Alvear y reunió a profesionales de la salud especializados en neonatología y en el cuidado integral de prematuros. Los especialistas expusieron conocimientos actualizados y abordaron diversas situaciones frecuentes en el seguimiento de estos niños.

La iniciativa reafirma el trabajo sostenido del Comité de Lactancia Materna en favor de la comunidad, con acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién nacidos prematuros y de sus familias. El Municipio, a través del área de Municipio Saludable, acompaña estas actividades como parte del comité, consolidando su compromiso con la salud pública y la prevención.