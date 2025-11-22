22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Semana del Prematuro

Capacitación en General Alvear para fortalecer los cuidados de bebés prematuros

La capacitación, apoyada por el Municipio y el Comité de Lactancia Materna, brindó herramientas actualizadas para profesionales y familias,

Semana del recién nacido prematuro en General Alvear.

Semana del recién nacido prematuro en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Semana del Recién Nacido Prematuro, el Comité de Lactancia Materna desarrolló una capacitación destinada a fortalecer los cuidados y las medidas de prevención para bebés nacidos antes de término. La propuesta tuvo como eje principal promover prácticas que favorezcan el bienestar y el acompañamiento adecuado durante los primeros meses de vida.

La actividad contó con la participación de una mamá que adoptó a un bebé prematuro, quien compartió su experiencia y el proceso de acompañamiento que transitó junto a su hijo. Su testimonio aportó una mirada cercana y enriquecedora para los asistentes.

Lee además
Capacitación en el ECoS.
Espacios inclusivos

La Ciudad presenta una capacitación para impulsar cambios positivos en los entornos laborales
Taller de oratoria del municipio de Guaymallén.
Formación en comunicación

Guaymallén inició un taller de oratoria para candidatas vendimiales y personal de Cultura

Trabajo sostenido del Comité de Lactancia Materna

La jornada se llevó a cabo en la Escuela María Teresa Aráneo de General Alvear y reunió a profesionales de la salud especializados en neonatología y en el cuidado integral de prematuros. Los especialistas expusieron conocimientos actualizados y abordaron diversas situaciones frecuentes en el seguimiento de estos niños.

La iniciativa reafirma el trabajo sostenido del Comité de Lactancia Materna en favor de la comunidad, con acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién nacidos prematuros y de sus familias. El Municipio, a través del área de Municipio Saludable, acompaña estas actividades como parte del comité, consolidando su compromiso con la salud pública y la prevención.

Temas
Seguí leyendo

"Manejo de quejas", la nueva capacitación del Municipio de Guaymallén

Arrancaron en San Rafael los talleres de cocina navideña: conocé las próximas fechas

San Rafael inicia una nueva temporada en su Sala de Extracción de Miel

San Rafael denunció un nuevo hecho de vandalismo en la Plaza Salas y trabaja para restablecer la iluminación

La Fuente de plaza Independencia baila al ritmo del POP: dos noches para cantar y disfrutar

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

Artesanos de Tupungato dirán presente en una nueva edición del Paseo de la Fuente

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Las Más Leídas

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau.

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Te Puede Interesar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Por Claudio Altamirano
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Por Sitio Andino Policiales