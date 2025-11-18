General Alvear recibe el operativo "Ver para ser Libres": revisiones visuales y lentes sin costo

El programa nacional “Ver para ser Libres” comenzó su actividad en General Alvear y continuará este martes 18 y mañana miércoles 19 de noviembre . La iniciativa ofrece controles de agudeza visual gratuitos y la entrega sin costo de anteojos para niños y niñas de entre 6 y 12 años .

La directora de Familia de la comuna, Gabriela Arzelán, informó que numerosos padres asistieron con sus hijos al dispositivo móvil instalado en la plaza Carlos María de Alvear. El móvil cuenta con un consultorio de oftalmología y un equipo integrado por profesionales del Hospital Enfermeros Argentinos y del área departamental de Salud.

Según explicó, el procedimiento incluye una evaluación inicial realizada por enfermeros, el registro de datos mediante un formulario y, posteriormente, el acceso al consultorio para la revisión final. “Allí se determina la necesidad de anteojos y se inicia su elaboración” . Arzelán remarcó que la atención es gratuita y confirmó que el programa está dirigido exclusivamente a niños de entre 6 y 12 años, límite de edad que generó numerosas consultas. También precisó que la atención es por orden de llegada y que la capacidad diaria ronda las 120 revisiones.

El programa continúa este miércoles en Bowen, General Alvear

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fabio Gómez Parra, destacó la amplia participación registrada este lunes. Indicó que las escuelas y los distritos fueron informados previamente para facilitar la asistencia de las familias. Señaló que, tras la evaluación inicial, los niños que requieren una revisión más específica son atendidos por el oftalmólogo, quien determina el tipo de lente necesario.

Los anteojos se confeccionan en un laboratorio óptico instalado en el mismo móvil y se entregan el mismo día, en dos tandas: una a media mañana y otra al mediodía. La capacidad operativa del laboratorio permite la fabricación de entre 100 y 120 anteojos diarios.

El programa continuará este martes en la plaza principal de General Alvear, de 8.00 a 13.00 horas, y el miércoles se trasladará a la plaza de Bowen.