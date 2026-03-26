Se realizó audiencia por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear

Audiencia judicial por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear.

image El conductor del vehículo, Joaquín Bajo, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según constan en las investigaciones judiciales.

A la salida de la audiencia, Elizabeth Aset, madre de la víctima, dialogó con NOTICIERO ANDINO, manifestando su dolor y la búsqueda de justicia por lo ocurrido.

Dolor y búsqueda de justicia por Gonzalo Aset en General Alvear Embed - AUDIENCIA JUDICIAL POR LA MUERTE DE GONZALO ASET