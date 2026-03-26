26 de marzo de 2026
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General Alvear

Se realizó audiencia por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear

La audiencia judicial se realizó este jueves y abordó los hechos ocurridos el 6 de enero de 2025 en General Alvear.

Audiencia judicial por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear.

Audiencia judicial por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear.

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El conductor del vehículo, Joaquín Bajo, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según constan en las investigaciones judiciales.

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A la salida de la audiencia, Elizabeth Aset, madre de la víctima, dialogó con NOTICIERO ANDINO, manifestando su dolor y la búsqueda de justicia por lo ocurrido.

Dolor y búsqueda de justicia por Gonzalo Aset en General Alvear

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