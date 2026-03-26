Se realizó audiencia por la muerte de Gonzalo Aset en General Alvear

Por Sitio Andino Departamentales
Este jueves por la mañana en General Alvear se llevó a cabo una audiencia judicial por la muerte de Gonzalo Aset, el joven que perdió la vida el pasado 6 de enero de 2025 tras ser embestido por una camioneta en la Diagonal Pellegrini.
El conductor del vehículo, Joaquín Bajo, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según constan en las investigaciones judiciales.
A la salida de la audiencia, Elizabeth Aset, madre de la víctima, dialogó con NOTICIERO ANDINO, manifestando su dolor y la búsqueda de justicia por lo ocurrido.
Dolor y búsqueda de justicia por Gonzalo Aset en General Alvear
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