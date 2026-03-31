31 de marzo de 2026
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General Alvear

Cómo serán las celebraciones de Semana Santa en General Alvear y el proyecto solidario que impulsa la parroquia

El cronograma en General Alvear incluye misas, Vía Crucis y la Vigilia Pascual. Además, anunciaron la construcción de un cinerario y lanzaron un bono con importantes premios.

Horacio Valdivia párroco de General Alvear.

Horacio Valdivia párroco de General Alvear.

Las actividades seguirán con la misa crismal en la Catedral departamental, donde los sacerdotes del departamento se reunirán junto al obispo para la bendición de los óleos que se utilizan en los sacramentos.

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  • El Triduo Pascual comenzará el jueves con la celebración de la Cena del Señor a las 20:00, momento en el que se recuerda el gesto de servicio de Jesús al lavar los pies a sus apóstoles y la institución de la Eucaristía. Luego, a las 21:30, se realizará la tradicional visita a las siete iglesias.
  • El Viernes Santo se celebrará la Pasión del Señor a las 15:00, mientras que a las 20:30 tendrá lugar el Vía Crucis, que partirá desde el kilómetro cero hasta la plaza, recreando las distintas estaciones del camino de Jesús hacia la cruz.
  • El Sábado Santo será una jornada de recogimiento que culminará por la noche con la Vigilia Pascual, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, centrada en la luz y el bautismo, anticipando la resurrección.
  • Finalmente, el Domingo de Pascua habrá misas a las 08:00, 10:30 y 20:00, en un clima de alegría por la resurrección de Jesús.

Las actividades en General Alvear por la Semana Santa

Embed - SEMANA SANTA: ACTIVIDADES OFICIALES

Proyecto de construcción y bono contribución para la parroquia de General Alvear

En paralelo a las celebraciones, desde la parroquia local informaron sobre un importante proyecto comunitario: la creación de un cinerario parroquial, un espacio destinado a resguardar las cenizas de los seres queridos.

El padre Horacio Valdivia explicó que en los últimos años ha crecido la práctica de la cremación, lo que generó inquietudes entre los fieles sobre el destino adecuado de los restos.

“Desde la Iglesia se recuerda que las cenizas deben ser depositadas en un cementerio o en un cinerario, evitando conservarlas en los hogares o esparcirlas en la naturaleza, ya que el cuerpo es considerado sagrado”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es brindar “un lugar de paz, donde las familias puedan acercarse, rezar y recordar a sus seres queridos como corresponde”. El proyecto tendrá alcance departamental y ya se encuentra en etapa de desarrollo. Para financiar su construcción, la parroquia lanzó un bono contribución con importantes premios:

  • Primer premio: $5.000.000
  • Segundo premio: $2.000.000
  • Tercer premio: $1.000.000
Embed - CENIZAS RESGUARDADAS: SE CONSTRUIRÁ UN CINERARIO

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