Cómo serán las celebraciones de Semana Santa en General Alvear y el proyecto solidario que impulsa la parroquia

Con una gran participación de fieles durante el Domingo de Ramos , comenzaron en General Alvear las actividades por Semana Santa , que continuarán durante los próximos días con diferentes celebraciones litúrgicas abiertas a la comunidad.

Las actividades seguirán con la misa crismal en la Catedral departamental , donde los sacerdotes del departamento se reunirán junto al obispo para la bendición de los óleos que se utilizan en los sacramentos.

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En paralelo a las celebraciones, desde la parroquia local informaron sobre un importante proyecto comunitario : la creación de un cinerario parroquial , un espacio destinado a resguardar las cenizas de los seres queridos.

El padre Horacio Valdivia explicó que en los últimos años ha crecido la práctica de la cremación, lo que generó inquietudes entre los fieles sobre el destino adecuado de los restos.

“Desde la Iglesia se recuerda que las cenizas deben ser depositadas en un cementerio o en un cinerario, evitando conservarlas en los hogares o esparcirlas en la naturaleza, ya que el cuerpo es considerado sagrado”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es brindar “un lugar de paz, donde las familias puedan acercarse, rezar y recordar a sus seres queridos como corresponde”. El proyecto tendrá alcance departamental y ya se encuentra en etapa de desarrollo. Para financiar su construcción, la parroquia lanzó un bono contribución con importantes premios:

Primer premio: $5.000.000

Segundo premio: $2.000.000

Tercer premio: $1.000.000