Vuelve la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: fecha y preventa

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en su primera edición.

Early Bird: entradas de preventa para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino Se anunció el lanzamiento de las entradas “Early Bird”, un sistema de preventa con precios promocionales antes de revelar la grilla completa de artistas y actividades. Las primeras 500 unidades tendrán un valor de $45.000, ofreciendo una oportunidad para que la comunidad acceda al evento a un precio reducido.

Además, las entradas pueden abonarse en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Puntos de venta para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino Informador Turístico

Cine Teatro Antonio Lafalla (boletería)

Delegaciones municipales

Municipalidad de General Alvear La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino promete un regreso con más propuestas, cervezas artesanales, música y actividades recreativas para toda la familia, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más esperados del sur de la provincia.