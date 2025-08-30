General Alvear

Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

Con bandas de renombre, cerveza artesanal e industrial y actividades interactivas, General Alvear busca consolidar el festival en el calendario nacional.

Estelares presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Estelares presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Puntos de Venta
Lee además
Degustación de cerveza artesanal en Guaymallén.
Noche de sabores

Vuelve "Birra and Beats" a Guaymallén con degustaciones y buena compañía
panaderias golpeadas: menos consumo y mas competencia desleal en san rafael video
Crisis del sector

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael
image
Predio Ferial Ruta 188 y calle 7 en General Alvear.

Predio Ferial Ruta 188 y calle 7 en General Alvear.

La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial, promete un show imponente

  • Tres escenarios funcionando en simultáneo.
  • Libre circulación por el predio.
  • Espacios de cervezas artesanales e industriales
  • Food trucks con diversas opciones gastronómicas.
  • Muestras culturales.
  • Actividades interactivas para todas las edades.

Uno de los grandes atractivos será la imponente grilla artística, con la presencia de bandas y solistas de renombre nacional.

Los Caligaris - 353499
Los Caligaris y Estelares juntos en un show a puro rock.

Los Caligaris y Estelares juntos en un show a puro rock.

Artistas de primer nivel del rock Nacional presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

image

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se concentrará en una única jornada, que comenzará a las 14:00 horas y se extenderá durante todo el día. Desde la organización se espera una convocatoria masiva, con público proveniente de distintos puntos de Mendoza y también de provincias vecinas.

Alojamiento y turismo en General Alvear para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Dado el alcance esperado del evento, que apunta a recibir tanto a público mendocino como a visitantes de otras provincias, el municipio ya se encuentra trabajando en conjunto con el sector turístico para garantizar la disponibilidad de alojamiento y servicios gastronómicos, buscando que la experiencia del público sea completa y satisfactoria.

Natalie perez
Natalie Perez presente en la Fiesta de la Cerveza

Natalie Perez presente en la Fiesta de la Cerveza

Entradas y Puntos de Venta para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Las entradas tienen un valor promocional de $35.000. En San Rafael se pueden adquirir en Vinilo Group (Dean Funes 50), además de estar disponibles en Ticketek, a través del sitio www.ticketek.com.ar

Puntos de Venta

Promociones bancarias para adquirir tu ticket y presenciar la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

El municipio de General Alvear informó oficialmente las promociones bancarias vigentes para la compra de entradas a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, evento que se realizará el próximo 27 de septiembre en el Predio Ferial.

Embed - FIESTA DE LA CERVEZA: ENTRADAS CON PROMOS BANCARIAS

Los sanrafaelinos y una cercanía geográfica que favorece a asistir a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Con esta primera edición, General Alvear apuesta a consolidar un festival que combine música, gastronomía, cultura y turismo, y que logre convertirse en un punto de encuentro regional. Para los sanrafaelinos, es la posibilidad de disfrutar de un evento de gran magnitud muy cerca de casa, con artistas de primer nivel y una propuesta distinta para todo público.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Luján de Cuyo afianza su liderazgo turístico con un acuerdo junto a Puerto Madryn

Godoy Cruz celebra el Día del Maestro con promociones en bares, cafés y restaurantes

Guaymallén convoca a escuelas a participar de un concurso de reciclaje de botellas PET

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

Tras 15 años de espera, la Técnica 4-228 de Malargüe tendrá aulas en su predio

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez