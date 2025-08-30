Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino se concentrará en una única jornada, que comenzará a las 14:00 horas y se extenderá durante todo el día. Desde la organización se espera una convocatoria masiva, con público proveniente de distintos puntos de Mendoza y también de provincias vecinas.
Alojamiento y turismo en General Alvear para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino
Dado el alcance esperado del evento, que apunta a recibir tanto a público mendocino como a visitantes de otras provincias, el municipio ya se encuentra trabajando en conjunto con el sector turístico para garantizar la disponibilidad de alojamiento y servicios gastronómicos, buscando que la experiencia del público sea completa y satisfactoria.
Natalie perez
Natalie Perez presente en la Fiesta de la Cerveza
Web. Prensa Los Abuelos de la Nada. Foto: Walter Carrera
Entradas y Puntos de Venta para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino
Promociones bancarias para adquirir tu ticket y presenciar la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino
El municipio de General Alvear informó oficialmente las promociones bancarias vigentes para la compra de entradas a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, evento que se realizará el próximo 27 de septiembre en el Predio Ferial.
Embed - FIESTA DE LA CERVEZA: ENTRADAS CON PROMOS BANCARIAS
Los sanrafaelinos y una cercanía geográfica que favorece a asistir a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino
Con esta primera edición, General Alvear apuesta a consolidar un festival que combine música, gastronomía, cultura y turismo, y que logre convertirse en un punto de encuentro regional. Para los sanrafaelinos, es la posibilidad de disfrutar de un evento de gran magnitud muy cerca de casa, con artistas de primer nivel y una propuesta distinta para todo público.