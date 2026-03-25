General Alvear celebró el Día Internacional del Artesano destacando a Manuel Faur

El Paseo de los Artesanos en General Alvear fue escenario del festejo por el Día Internacional del Artesano, organizado por el área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo. La actividad reunió a artesanos y emprendedores locales en una jornada de reconocimiento y celebración.
Durante el evento, se distinguió como artesano destacado a Manuel Faur, quien fue reconocido por su trayectoria y aporte al desarrollo artesanal de la región.
Reconocimiento y acompañamiento del Municipio de General Alvear
Mariela Carduz, referente del área de Economía Social, destacó la importancia de la actividad: “Nos encontramos una vez más celebrando el Día Internacional del Artesano, compartiendo una noche de la gran familia que tenemos de artesanos y, en esta noche en especial, reconociendo a Manuel Faur por su trayectoria”.
Asimismo, valoró el acompañamiento del municipio: “Agradecemos al intendente Alejandro Molero, que impulsa el crecimiento y la formación continua de nuestros artesanos”. Actualmente, el sector cuenta con alrededor de 50 artesanos y productores locales, algunos con proyección internacional.
La voz del artesano destacado
Manuel Faur comentó sobre su recorrido: “Desde 2019 estoy con esto. Arranqué como un hobby con cuero y madera y fui creciendo con el acompañamiento de la municipalidad. Esto es una familia, estamos todos los domingos firmes en el Paseo de los Artesanos y voy a seguir en este camino porque es muy lindo”.
El evento reafirma el compromiso de General Alvear con la promoción del trabajo artesanal y el fortalecimiento de los emprendedores locales, consolidando el Paseo de los Artesanos como un espacio de encuentro, creatividad y desarrollo económico.