General Alvear celebró el Día Internacional del Artesano destacando a Manuel Faur

El Paseo de los Artesanos en General Alvear fue escenario del festejo por el Día Internacional del Artesano , organizado por el área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo. La actividad reunió a artesanos y emprendedores locales en una jornada de reconocimiento y celebración.

Durante el evento, se distinguió como artesano destacado a Manuel Faur , quien fue reconocido por su trayectoria y aporte al desarrollo artesanal de la región.

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Mariela Carduz , referente del área de Economía Social, destacó la importancia de la actividad: “Nos encontramos una vez más celebrando el Día Internacional del Artesano, compartiendo una noche de la gran familia que tenemos de artesanos y, en esta noche en especial, reconociendo a Manuel Faur por su trayectoria”.

Asimismo, valoró el acompañamiento del municipio: “Agradecemos al intendente Alejandro Molero, que impulsa el crecimiento y la formación continua de nuestros artesanos”. Actualmente, el sector cuenta con alrededor de 50 artesanos y productores locales, algunos con proyección internacional.

La voz del artesano destacado

Manuel Faur comentó sobre su recorrido: “Desde 2019 estoy con esto. Arranqué como un hobby con cuero y madera y fui creciendo con el acompañamiento de la municipalidad. Esto es una familia, estamos todos los domingos firmes en el Paseo de los Artesanos y voy a seguir en este camino porque es muy lindo”.

El evento reafirma el compromiso de General Alvear con la promoción del trabajo artesanal y el fortalecimiento de los emprendedores locales, consolidando el Paseo de los Artesanos como un espacio de encuentro, creatividad y desarrollo económico.