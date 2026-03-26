General Alvear: encontraron sin vida a un turista que estaba desaparecido

Un turista rionegrino que era buscado intensamente en el sur provincial, fue hallado sin vida hoy en General Alvear luego de que, presuntamente, la víctima sufriera un accidente vial cuando circulaba en moto desde ese departamento hacia la Ciudad de Mendoza.

El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales y se concretó en inmediaciones de las rutas 143 y 213, en zona de Carmensa, en General Alvear.

El paradero de la víctima, identificada como Martín Armando Gigena, generó un importante despliegue policial en el sur provincial, a tal punto que fue el helicóptero Halcón 1, perteneciente al Ministerio de Seguridad, el que divisó la moto del damnificado y luego el cuerpo sin vida del hombre.

En base a las primeras pericias, se cree que Gigena habría sufrido un accidente vial en una curva de las rutas mencionadas, provocando su deceso casi de forma inmediata.

Paradero y muerte en General Alvear

Según fuentes policiales, Gigena estaba viajando hacia la Provincia de Mendoza a bordo de su moto Voge 300cc. En las últimas horas había "desaparecido", por lo que ayer miércoles se radicó una denuncia de paradero.

En ese sentido, la policía comenzó a realizar una reconstrucción de las últimas horas de Gigena y se determinó que había salido de la localidad Cinco Saltos, en Río Negro, con destino a la Ciudad de Mendoza. Asimismo, una cámara de seguridad lo captó en el control de Cochicó a las 14 de ayer.

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La última comunicación habría sido en cercanías de 25 de Mayo, cerca del mediodía, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

En base a esto, la Policía de Mendoza desplegó hoy un importante operativo rastrillaje para dar con el hombre, temiendo que, lamentablemente, algo negativo le hubiese pasado. Y fue así.

A media mañana, el helicóptero del Ministerio de Seguridad advirtió la presencia de la moto del hombre en zona de Carmensa y luego se dio con el cuerpo sin vida del turista.

Desde ese momento, trabajan los peritos para intentar esclarecer qué fue lo que ocurrió, pero por las características del hallazgo, se cree que Gigena sufrió un accidente vial que le provocó la muerte.