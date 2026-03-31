Denunciaron por abuso sexual al padre de Enzo Pérez: los detalles

El caso ingresó por la fiscalía de Maipú y ahora es tramitado por delitos sexuales.

El padre del futbolista Enzo Pérez quedó aprehendido luego de recibir una grave denuncia por abuso sexual por parte de la hija de su pareja, una menor de edad de 12 años, quien denunció que el hombre la atacó en el interior de su casa, en Maipú.

La denuncia fue radicada por la propia pareja de Carlos Pérez, quien horas después de la presentación fue aprehendido por orden de la fiscal María Mercedes Moya.

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La magistrada, a cargo de la fiscalía de delitos contra la integridad sexual, analiza una serie de pruebas e informes para definir si imputa o no al hombre, en principio, por abuso sexual simple.

Según lo que trascendió, el hecho habría ocurrido en Maipú, donde vive tanto la víctima como el ahora sospechoso.

La denuncia afirma que la menor habría estado en su hogar cuando Pérez la abordó por detrás, la abrazó y le intentó dar un beso. La menor se retiró del lugar y luego le contó lo sucedido a su madre, quien radicó la denuncia.

Fuentes judiciales dijeron que el caso está siendo analizado y destacaron que, hasta el mediodía de este martes, el hombre no había sido imputado.

Mientras se realizan de rigor, el sospechoso está alojado en una comisaría de Maipú, a la espera de la decisión judicial, la cual podría tardar hasta 48 horas.