27 de marzo de 2026
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General Alvear

Comerciantes de General Alvear, en alerta por el aumento de alquileres y la caída del consumo

El costo de los locales en General Alvear se vuelve cada vez más difícil de sostener en un contexto de baja en las ventas.

Alquiler de locales comerciales en General Alvear.

Alquiler de locales comerciales en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La incertidumbre económica comienza a impactar de lleno en el comercio local y genera preocupación entre los emprendedores y empresarios de General Alvear. El aumento sostenido de los costos fijos, sumado a una marcada caída del consumo, configura un escenario complejo que obliga a muchos comerciantes a ajustar sus estructuras para poder sostener la actividad.

En este contexto, uno de los gastos que más pesa dentro del presupuesto mensual es el alquiler de los locales comerciales. Para muchos, este costo representa una porción significativa de sus ingresos, lo que dificulta aún más la rentabilidad en un momento de retracción económica.

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Aumento de los alquileres en línea con la inflación

Desde Noticiero Andino dialogaron con Mauro Euliarte, corredor inmobiliario, para conocer en detalle la situación actual del mercado en General Alvear y cuánto cuesta hoy alquilar un comercio en el departamento.

El especialista señaló que los valores de los alquileres han ido en aumento en línea con la inflación, lo que genera un fuerte impacto en los comerciantes, especialmente en aquellos rubros más afectados por la baja en las ventas.

En medio de este panorama, crece la preocupación en el sector, mientras muchos comerciantes evalúan estrategias para sostener sus negocios frente a un escenario que, por el momento, no muestra señales claras de recuperación.

El valor del alquiler en General Alvear y sus consecuencias

Embed - ¿CUÁNTO CUESTA ALQUILAR UN LOCAL COMERCIAL?

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