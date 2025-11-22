Vacunación en Mendoza: el balance que deja 2025 frente a la baja nacional

La vacunación es la base para sostener la salud a lo largo de la vida y, por eso, debe iniciarse desde edades tempranas. Sin embargo, a poco más de un mes del cierre de 2025 , el Ministerio de Salud de la Nación difundió datos del año pasado que encendieron alertas por una caída inédita en la cobertura de la vacunación infantil .

Frente a esos informes nacionales, el sistema de salud de Mendoza muestra un escenario distinto en varias jurisdicciones , aunque persisten bajas puntuales en la inmunización infantil atribuibles, en parte, al temor y a la desinformación difundida durante la pandemia de Covid-19 .

Para conocer el panorama provincial, Noticiero Andino conversó con Iris Aguilar , jefa del Departamento de Inmunizaciones , quien señaló que Mendoza presenta coberturas " muy buenas " en las metas de 2025 , pese a la preocupación por el contexto nacional: “La realidad de la provincia de Mendoza es diferente ; no deja de preocuparnos el panorama del país, pero tenemos unas coberturas muy buenas en este avance de metas de 2025 ”.

Aguilar destacó además la digitalización del registro de vacunaciones , que permite medir con mayor fiabilidad la aplicación mes a mes. “Al 31 de octubre estamos bien posicionados en el nivel de protección de la población: recién nacidos, menores de un año, niños de 15 meses, de 5 años y de 11 años ”, afirmó.

Aun así, la funcionaria advirtió que no puede haber relajación: “Hay que seguir fortaleciendo las coberturas para llegar a fin de año con un nivel que impida la reaparición de enfermedades que hace tiempo no vemos, como sarampión, hepatitis A y coqueluche ”.

Sobre el panorama nacional y la caída de coberturas, Aguilar explicó que las cifras varían mucho entre provincias. “No visualizamos la misma caída en 2025; sí notamos que en 2024 hubo una recuperación postpandemia, porque después del aislamiento costó retomar la adhesión a las vacunas. Afortunadamente, la mayoría de los mendocinos adhiere a la vacunación ”, apuntó.

La responsable atribuye parte del éxito provincial a las campañas escolares y a una correcta gestión de stocks: “La vacunación escolar no se realiza en todo el país; esa es una debilidad nacional y una fortaleza de Mendoza ”.

Aguilar subrayó la importancia de mantener la vacunación en grupos vulnerables, como en embarazadas y adultos con esquemas incompletos, especialmente ante el incremento del turismo en verano y el posicionamiento de Mendoza en el corredor bioceánico.

En cuanto a la disponibilidad de dosis contra el Covid, la provincia aún espera la distribución nacional: “ Estamos a la espera de información del Ministerio de Salud de la Nación sobre la entrega de vacunas Covid. No tenemos fecha confirmada; cuando lleguen, se distribuirán en centros cabecera para vacunar a los grupos de mayor riesgo: inmunosuprimidos, mayores de 50 años y embarazadas ”, señaló Aguilar.

Valle de Uco: baja en grupos infantiles

El Valle de Uco registra una caída en la vacunación de niños. Verónica Domínguez, jefa del vacunatorio del Hospital Regional Scaravelli, confirmó: “Vimos una baja en la tendencia de la vacunación en diferentes grupos etarios; la disminución se nota más en chicos de 4 a 5 años ”.

Domínguez atribuye la merma al miedo y a la desinformación que arrastran las familias desde la pandemia: “Por muchas especulaciones sobre la vacuna contra el Covid, algunos padres generalizaron dudas a otras vacunas -triple viral, polio, triple bacteriana- e incluso a la varicela ”.

En las escuelas perciben la caída en las coberturas y esperan que las acciones judiciales amparadas por la Ley de Vacunación, junto al refuerzo informativo de pediatras, ayuden a revertir la tendencia: “Los pediatras están reforzando la seguridad de las vacunas ante los padres; son seguras y necesarias para evitar la reintroducción de enfermedades que antes estaban controladas ”, afirmó la profesional.

Malargüe: cobertura alta, pero focos de preocupación

En Malargüe, uno de los departamentos más extensos de la provincia, los registros de octubre muestran una cobertura superior al 80% en la población general. No obstante, preocupa el grupo de niños nacidos en 2014 y 2020, donde se observan rezagos en aplicaciones pendientes.

Las autoridades locales intensifican la difusión y el trabajo con embarazadas para proteger a los recién nacidos desde el nacimiento, y refuerzan la vacunación en zonas rurales con equipos sanitarios movilizados.

General Alvear: avance desigual

Al sur de Mendoza la campaña general es considerada satisfactoria, aunque hay una caída en la cobertura entre los niños de 11 años (nacidos en 2014). Según las autoridades, cerca del 60% de los padres afirma que llevará a sus hijos a vacunar, pero no todos cumplen. Al igual que en otras localidades, atribuyen la baja a la circulación de información falsa y al discurso antivacunas.

Pese a ello, las vacunas del calendario siguen aplicándose en forma adecuada en la mayoría de los menores: entre 70% y 80% de los niños reciben las dosis desde los dos meses y los recién nacidos. En adultos, los efectos adversos más comunes tras la vacunación son leves -fiebre y dolores musculares- y forman parte de la respuesta inmunitaria esperada.