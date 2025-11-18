Falleció Ezequiel Medina, el motociclista atropellado por un auxilio del Rally La Encrucijada en General Alvear

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.

El motociclista Ezequiel Medina , de 43 años , murió este martes por la tarde luego de permanecer internado nueve días tras haber sido embestido por una camioneta de auxilio del Rally Cross Country “La Encrucijada” , en General Alvear .

El accidente vial había ocurrido el 9 de noviembre en la intersección de José Ingenieros y Sarmiento , una esquina que vecinos consideran peligrosa .

Atención Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Siniestro Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

Según confirmaron fuentes sanitarias, Medina —oriundo de Bowen , padre de seis hijos y empleado de un supermercado del distrito— falleció pasadas las 14 en el Hospital Teodoro J. Schestakow , de San Rafael, donde había sido derivado tras una primera atención en el Hospital Enfermeros Argentinos .

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 del 9 de noviembre . La camioneta , que cumplía tareas de auxilio del rally, circulaba por Sarmiento hacia el sur , mientras que la moto lo hacía por José Ingenieros hacia el oeste .

Tras el impacto, Medina ingresó al hospital Enfermeros Argentinos con politramatismos graves, incluyendo fracturas costales y fracturas en miembro superior e inferior izquierdo. Su estado era crítico desde el inicio.

Luego, el motociclista fue trasladado al hospital Schestakow para recibir atención de mayor complejidad.

A pesar de los esfuerzos médicos y del tratamiento intensivo, no logró recuperarse de las heridas y murió este martes, generando conmoción en Bowen, donde era muy conocido.

Cuestionamientos por la circulación de vehículos del rally

Tras el accidente, en el distrito surgieron reclamos vecinales por la forma en que circulaban vehículos vinculados al rally durante ese fin de semana.

Vecinos señalaron que camionetas de apoyo y competidores transitaban “como si nada” por las calles, incluso en zonas urbanas.

El vehículo que chocó a Medina era justamente un auxilio del Rally La Encrucijada, lo que reavivó cuestionamientos sobre los controles de seguridad implementados durante la competencia.

Dolor en la comunidad de Bowen por la muerte de Ezequiel Medina

La noticia de la muerte de Medina golpeó especialmente a Bowen, donde vivía con su familia y trabajaba en un comercio local.

Amigos y allegados expresaron profundo pesar por el fallecimiento y pidieron que el caso se investigue para establecer eventuales responsabilidades.