Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual.

En medio de la conmoción por la denuncia de una nena de 9 años, quien asegura haber sido víctima de un abuso sexual agravado en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, la justicia intenta avanzar rápidamente con la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió en el establecimiento.

El caso es investigado por la fiscal María de las Mercedes Moya y hasta el momento no hay detenidos ni imputados en la causa.

No obstante, fuentes judiciales dijeron que ya fueron debidamente identificados todos los albañiles que estaban trabajando en la escuela al momento del hecho . Esto, debido a que la víctima apuntó directamente a uno de los trabajadores.

L o mismo ocurrió con todo el personal docente y administrativo que estaba en la escuela Abraham Lemos el día del hecho, para que cada uno de estos declare en las próximas horas.

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Hasta el momento, se sabe que la denuncia fue radicada el jueves pasado, por la madre de la menor. La presentación, confirmada en la fiscalía de delitos contra la integridad sexual, apunta directamente a un albañil que estaba trabajando en la escuela.

Foto: Yemel Fil

La menor declaró que fue abordada en el baño por ese sujeto y que allí la abusó sexualmente. El ataque habría sido con acceso carnal.

En ese sentido, rápidamente la justicia ordenó una serie de pericias físicas. Fuentes policiales dijeron que por el momento se desconoce si la menor presentaba lesiones visibles compatibles con un abuso sexual, descartando así información difundida a través de un audio que rápidamente se viralizó entre los padres.

Asimismo, los detectives confirmaron que en los últimos días han declarado docentes y personal administrativo de la escuela. En tanto que todos los albañiles que trabajaron el día del hecho, ya fueron identificados.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días se realice la Cámara Gesell con la menor, para obtener más datos acerca del ataque.

Por el momento no hay detenidos, por lo que la justicia reúne pruebas para terminar de confirmar el hecho y de esta forma, identificar al autor del vejamen.