18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Juicio abreviado

Dictan largas penas de prisión a los autores del crimen del lubricentro en Guaymallén

La Justicia condenó a penas de entre 15 y 23 años de prisión a Romero, Palacios, Garro y Falcón. El crimen de Norberto Salzmann ocurrió en febrero de 2023.

La víctima recibió un golpe en la cabeza y un tiro en el pecho

La víctima recibió un golpe en la cabeza y un tiro en el pecho

Según lo dispuesto por el juez Alejandro Miguel, Brian Exequiel Garro fue condenado a 15 años y 6 meses. En tanto, Jorge Daniel Romero y Sebastián Marcos Palacio recibieron penas de 22 años y 6 meses de prisión. Por último, Martín Carlos Falcón, fue condenado a 23 años y 6 meses de prisión.

SOPECHOSOS CRIMEN DE NORBERTO MARTIN SALZMANN.jpg
Los cuatro llegaron al juicio imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo

Los cuatro llegaron al juicio imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo

Los cuatro llegaron al juicio imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo con el uso de un arma de fuego, cometido en calidad de coautores.

Sin embargo, el quinto involucrado en el homicidio, Ariel Iván Quarñolo, no aceptó el acuerdo y se someterá a un juicio por jurados.

Cómo ocurrió el homicidio del comerciante

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén. Las primeras informaciones indicaron que la víctima defendió a su hija de los asaltantes y recibió el disparo. En tanto que los ladrones huyeron en una camioneta que luego incendiaron.

homicidio lubricentro guaymallen.jpeg
Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén

El homicidio ocurrió en un lubricentro ubicado sobre calle Mitre al 2.100, casi en el cruce con Mathus Hoyos, en Guaymallén. El objetivo de los delincuentes era robar dinero y al parecer tenían una información sobre la existencia de dinero en el lugar.

En este contexto, los delincuentes comenzaron a agredir a la mujer y el hombre la defendió, provocando que uno de los ladrones lo golpeara. Acto seguido, le disparó en el pecho y luego los delincuentes escaparon. La víctima recibió un balazo en el pecho y murió a los pocos minutos.

Homicidio Guaymallén, Norberto Martín Salzmann
La víctima recibió un balazo en el pecho y murió a los pocos minutos

La víctima recibió un balazo en el pecho y murió a los pocos minutos

Según testigos, los tres delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet S10 que luego apareció incendiada en el barrio Capilla de Nieve, en Guaymallén. El rodado había sido robado.

