18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

El IPV mantiene abiertas sus líneas Mendoza Construye y Construyo Mi Casa. Conocé los requisitos de ingresos, inscripción y acceso a los créditos.

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Cecilia Zabala

En momentos en que los créditos hipotecarios de la banca privada son limitados, los alquileres se llevan gran parte de los sueldos y el ahorro es muy difícil, los créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) son la alternativa a la que miles de familias mendocinas recurren para acceder a la casa propia.

Los programas de vivienda financiados por la provincia de Mendoza vigentes son Mendoza Construye Línea I y Construyo Mi Casa.

Lee además
Luz Grau en plena area de catar y calificar cafe
Proyección Internacional

Cafe de especialidad: una argentina de Mendoza hace historia en los Global Coffee Awards
Explosión en Buenos Aires: qué pasa con los seguros tras un siniestro industrial
Mundo asegurador

Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

Estas iniciativas del Instituto Provincial de la Vivienda han sido fundamentales en los últimos años para facilitar el acceso a la vivienda a los mendocinos frente a un contexto donde los fondos nacionales para la construcción de casas son cada vez menores.

casa propia, viviendas, IPV, Instituto Provincial de la Vivienda, IPV Mi Casa
Los programas de vivienda financiados por la provincia de Mendoza vigentes son Mendoza Construye Línea I y Construyo Mi Casa.

Los programas de vivienda financiados por la provincia de Mendoza vigentes son Mendoza Construye Línea I y Construyo Mi Casa.

Mendoza Construye Línea I

El programa Mendoza Construye Línea I tiene modalidad descentralizada, mediante el cual los municipios presentan proyectos que el IPV se encargará de priorizar según el presupuesto disponible. Esta operatoria está apuntada a la población con dificultad de acceso a una solución habitacional por sistema crediticio privado, que se encuentren o no organizados en entidades intermedias, incriptos en RENHABIT y que reúnan los requisitos sociales establecidos.

Financia proyectos de vivienda ueva (2 dormitorios, superficie 32,30 m2) mediante proyectos grupales. Sobre terrenos ya urbanizados, ya sean propiedad de entidades intermedias o que los provea el municipio.

A través de dos variantes:

  • Ejecutadas por empresas constructoras adjudicadas por licitación pública.
  • Ejecutadas a través de los municipios, ya sea por administración o por empresa constructora mediante la metodología elegida.

El esquema de recupero en este caso es la afectación del 15% de los ingresos declarados, con una cupta actualizada bimestralmente por coeficiente de variación salarial (CVS).

Viviendas, casas, instituto provincial de la vivienda, primer casa
Los créditos del IPV son una alternativa frente a las dificultades para acceder a créditos de la banca privada.

Los créditos del IPV son una alternativa frente a las dificultades para acceder a créditos de la banca privada.

Requisitos

* Teneringresos por debajo de los 2 salarios mínimo vital y móvil.

* No ser propietario/a de bienes inmuebles.

* No haber sido adjudicatario&/a de viviendas financiadas por el Estado.

* Tener grupo familiar. Hogar unipersonal se contempla un 5% del proyecto y se prevé la vivienda de un solo dormitorio.

* No estar inhibido.

* No encontrarse en el registro de deudores alimentarios.

* Estar inscriptos en RENHABIT (Relevamiento de Necesidad Habitacional-Provincia de Mendoza).

* Residir en Mendoza.

Línea Construyo Mi Casa

Por su parte, Construyo Mi Casa es una operatoria mediante la cual se le dio continuidad al programa Ahorro Previo, incorporándole en 2021 modificaciones en cuanto a superficie a construir y tasas de interés según cada categoría. La característica distintiva de esta línea, que es una de las más requeridas por los mendocinos, es que los postulantes deben tener terreno propio y cursar un período de ahorro de 36 meses o presentarse a los llamados a licitación que se realizan cada dos meses.

La cuota en estos casos se actualiza bimestralmente en base al índice de CVS más la tasa de interés correspondiente a cada categoría.

Beneficiarios

Grupos familiares y/o personas solas mayores de 18 y hasta 70 años.

Requisitos

* Ingresos desde 2 salarios mínimos vitales y móviles SMVyM).

* Aplicable a vivienda única.

* Ser propietario del terreno o adquirirlo en el período de ahorro (El terreno debe contar con luz y agua potable y las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV - 80 m2).

* No poseer otros inmuebles a su nombre.

Solución habitacional

* La construcción de la vivienda estara a cargo del propietario. Y podrá ser con un proyecto propio o del IPV (disponibles en nuestra web).

* Las alternativas de construcción de vivienda son de 140 m2, 120 m2, 100 m2, 80 m2, 69 m2, 55 m2.

* Las alternativas de terminación de obra son de 140 m2, 120 m2, 100 m2, 80 m2. En este caso la obra deberá contar con un avance de entre 55% y 65%.

Todo lo que tenés que saber sobre Construyo mi casa

Preguntas-Frecuentes-construyo mi casa

Temas
Seguí leyendo

La Asociación Bioquímica de Mendoza denuncia la retención de recetas médicas de los pacientes

Histórico: una argentina mejor comunicadora global del vino

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Consejos esenciales para jugar en casinos online como un profesional

Cómo convertir su experiencia en apuestas en un producto digital rentable

El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

LO QUE SE LEE AHORA
El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Por Cecilia Zabala
Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons