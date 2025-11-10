10 de noviembre de 2025
{}
Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Los hechos de abuso sexual habrían ocurrido a fines de 2022 en una escuela de Chacras de Coria. En los próximos días se dará a conocer la sentencia definitiva.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Tras dos meses de juicio, la fiscalía y la querella solicitaron penas de entre 18 y 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu acusado de abuso sexual contra al menos cinco menores de edad. Los hechos habrían ocurrido a fines de 2022 en una escuela de Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

El imputado, Gerónimo Peralta (34), fue señalado por cinco niños que relataron, en algunos casos, episodios de abuso sexual reiterado. Durante el debate oral, se presentaron múltiples testimonios y pruebas que comprometerían al acusado.

La etapa de alegatos comenzó el pasado miércoles. La fiscal de Delitos Sexuales, Laura Nieto, solicitó una condena de 18 años de prisión, mientras que los abogados querellantes, Mariano Tello y José Luis Calvo, pidieron una pena de 20 años.

poder judicial mendoza, polo judicial
En los próximos días será el turno de los alegatos finales de la defensa, tras lo cual el tribunal dará a conocer la sentencia definitiva.

Juicio a un profesor de Kung Fu acusado de abuso sexual en Chacras de Coria

El instructor de Kung Fu fue denunciado por abuso sexual en una serie de hechos que habrían ocurrido en una escuela de Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

La acusación de cada uno de los cinco menores fue la misma: durante las prácticas, el hombre los llevaba a un cuarto donde quedaban solos y allí le realizaba tocamientos.

La situación procesal de Peralta fue complicándose con el correr de la investigación y ahora está siendo sometido a un juicio que lo puede llevar a una condena de cárcel efectiva.

