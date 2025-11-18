18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Operativo en Chile para hallar a un adolescente argentino arrastrado por el mar en La Serena

Un joven argentino de 17 años desapareció en La Serena tras ser arrastrado por una corriente. Cuatro amigos fueron rescatados y continúa la búsqueda en Chile.

Por Sitio Andino Mundo

Un amplio operativo de emergencia se desplegó este lunes en el vecino país de Chile, más precisamente en La Serena para dar con el paradero de un adolescente sanjuanino de 17 años, que desapareció en el mar tras ser arrastrado por una fuerte corriente junto a otros cuatro jóvenes argentinos.

El hecho ocurrió pasadas las 13 en el sector de Avenida del Mar y Cuatro Esquinas, uno de los puntos más concurridos de la Región de Coquimbo. Según medios locales, los cinco turistas ingresaron al agua sin advertir la intensidad de la marea, que rápidamente los desestabilizó y los dejó a merced del oleaje.

Un ciclista se arrojó al mar para salvarlos

En medio de la desesperación, un ciclista identificado como Francisco Boldo vio la escena mientras pedaleaba por la costanera y no dudó en lanzarse al mar para intentar rescatarlos.

Boldo logró sacar a cuatro de los adolescentes, aunque uno de ellos —el joven sanjuanino que aún permanece desaparecido— se hundió entre las olas antes de que pudiera alcanzarlo.

El testigo relató que los encontró en “evidente estado de desesperación”. Primero arrastró a uno hacia la orilla y luego volvió por dos hermanos, uno de ellos inconsciente, a quien le practicó maniobras de reanimación en el agua. También ayudó a una adolescente que estaba más alejada y a otro joven que presentaba mejores condiciones.

Pese a su accionar heroico, uno de los chicos se perdió de vista entre el oleaje.

30 minutos en el agua hasta la llegada de la Armada

El ciclista permaneció más de 30 minutos dentro del mar, sosteniendo y asistiendo a los adolescentes mientras esperaba la llegada de los equipos de rescate.

Minutos después arribó personal de la Armada de Chile, que continuó con las maniobras y activó un operativo de búsqueda marítima y terrestre que, hasta el momento, permanece en curso.

Las autoridades chilenas trabajan con embarcaciones, motos de agua y personal especializado para intentar localizar al joven sanjuanino.

