Brutal golpiza en Tunuyán: versiones cruzadas y dos acusados por tentativa de homicidio

La Fiscalía del Valle de Uco avanza en la causa por la feroz golpiza en Tunuyán que dejó a Jesús Moreno en estado crítico

Tras la brutal golpiza a un hombre de 37 años en Tunuyán , identificado como Jesús "Kechu" Moreno , quien permanece internado en terapia intensiva , dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables. La Fiscalía del Valle de Uco investiga el hecho como tentativa de homicidio .

La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo, a la salida de un boliche ubicado en Colonia Las Rosas , en Tunuyán. Moreno fue trasladado al Hospital Central, donde continúa internado en estado sumamente delicado . Sin embargo, la familia informó a Noticiero Andino que el joven "está evolucionando y respondiendo bien al tratamiento" .

" Pudo abrir un poco los ojos, tiene movimientos en sus extremidades y el cerebro se desinflamó. No está fuera de peligro, pero son señales positivas ", afirmó Gisela Moreno.

El comisario Juan Ortubia , a cargo de la Jefatura Distrital, informó a Noticiero Andino que "el día lunes se realizaron dos allanamientos, en los cuales se concretó la aprehensión de dos personas". Los detenidos fueron identificados como Francisco "Pato" Ramírez y Francisco "Pancho" Cuello , quienes podrían enfrentar cargos por homicidio agravado en grado de tentativa , debido a las graves lesiones ocasionadas a la víctima.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La familia de Moreno sostiene que se trató de una agresión sorpresiva cuando el hombre salía solo del local nocturno. En cambio, la Policía indica que la violencia podría haberse originado en una riña previa dentro del boliche.

La hermana de la víctima, Gisela Moyano, también habló con Noticiero Andino y relató: "Mi hermano iba saliendo del boliche comiendo un pancho. Unos tipos bajaron de un vehículo, lo golpearon y lo dejaron tirado".

Luego agregó: "A mi hermana, cuando lo llevó al hospital, le dijeron que había otra pelea en otro sector, pero mi hermano no tenía nada que ver. Él estaba solo, y de la nada vinieron y lo golpearon".

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo habría ocurrido en el local “Colombia”, ubicado en San Martín y Sarmiento de Colonia Las Rosas, en Tunuyán.

Testigos relataron que a la salida del local se originó una riña en la que participaron distintas personas y al menos dos de esos individuos, golpearon duramente a “Kechu”.

La víctima, que estaba acompañada por amigos, quedó inconsciente sobre la ciclovía, presentando un traumatismo de cráneo, heridas cortantes, fracturas de cráneo y trastornos de conciencia.

hospital-centraljpg.webp Por la gravedad del caso, fue trasladado al Central, donde quedó internado en terapia intensiva

Ante esto fue derivado de urgencia al hospital Scaravelli, donde recibió las primeras curaciones. Luego, por la gravedad del caso, fue trasladado al Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

Mientras todo esto ocurría, durante la mañana del lunes la policía reunió distintas pruebas, como filmaciones de las cámaras de seguridad y también algunos videos de testigos. Además, los detectives recibieron las testimoniales de amigos de la víctima y otras persona que presenciaron la riña.