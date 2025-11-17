17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tunuyán inauguró la plaza Unexpo con juegos nuevos, cámaras y un punto verde para reciclaje

El intendente de Tunuyán Emir Andraos remarcó que la seguridad y el uso comunitario son claves para preservar la plaza.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Tunuyán Emir Andraos dejó inaugurada la remodelación de la plaza del barrio Unexpo. El espacio cuenta con juegos renovados, un playón deportivo, sector de mate, cámaras de seguridad y un punto verde para acopio de PET. La obra fue impulsada por la gestión municipal con el objetivo de recuperar espacios públicos y brindar lugares seguros para la recreación.

“Recuerdo que este barrio sufría vandalismo, recibimos la inquietud de los vecinos y construimos este cierre perimetral que le da seguridad a la plaza. Hoy celebramos que tiene cámaras de seguridad, iluminación adecuada y juegos nuevos”, expresó el intendente Emir Andraos. Además, destacó: “Esta plaza es de todos, lo importante para que los espacios públicos sobrevivan es ocuparlos; si se disfrutan, perduran en el tiempo y generan el crecimiento de toda la comunidad”.

Una plaza renovada en Tunuyán

La jornada contó con la participación de autoridades, vecinos y familias que recorrieron las mejoras realizadas. Entre ellas se incluyen la instalación de un playón deportivo, áreas de descanso y un punto verde para la recolección de plásticos, que serán transformados en recursos útiles. También se incorporaron sistemas de iluminación y cámaras para reforzar la seguridad del lugar.

Estela Salvatierra, vecina del barrio, señaló: “La plaza ha quedado hermosa, agradecer por la seguridad y la comodidad; acá nuestros niños juegan tranquilos. Es importante entender que la responsabilidad de cuidarla es de los vecinos”. Durante el evento se reconoció la labor del guardián de la plaza, Ceferino Batías, quien acompañará el mantenimiento del espacio. La iniciativa refuerza el compromiso de generar ámbitos comunitarios que promuevan el encuentro y la participación.

