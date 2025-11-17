17 de noviembre de 2025
Tunuyán modifica la circulación en el ingreso norte por la construcción del nuevo ordenador vial

El municipio de Tunuyán informó nuevos recorridos para autos y camiones mientras continúa la construcción.

Tunuyán modifica la circulación de Ruta 40.

En el ingreso norte al departamento de Tunuyán avanza la obra del nuevo ordenador vial sobre Ruta Nacional 40, un proyecto que comenzó a fines de agosto y que, según las autoridades, mantiene un buen ritmo de ejecución dentro de los plazos previstos.

En esta nota vamos a repasar las novedades sobre los nuevos desvíos, tanto para tránsito liviano como para carga pesada, y también vamos a escuchar qué dicen los vecinos: desde quienes aseguran que la situación es un caos en horas pico, hasta quienes sienten que la obra les ha traído más movimiento y oportunidades comerciales. Así está el panorama hoy, mientras la construcción sigue adelante.

Tránsito de vehículos livianos

Los automóviles, camionetas y camiones de pequeño porte, transitarán en doble sentido de circulación por la Ruta 40 vieja, en el tramo que se extiende entre la RN 40 y la calle Juan López García, evitando así la zona de obra por la que se circulaba hasta ayer.

Sobre la RN 40, a unos 100 metros al norte de la obra, habrá una rotonda señalizada que también servirá retorno y ordenador para vehículos livianos y camiones.

El cambio agilizará el tránsito constante de la zona, y como el nuevo desvío para vehículos livianos está todo asfaltado, será más amigable para los conductores, ya que evitará tediosas esperas y atascos, mientras, a la vez, se libera espacio en la zona de obra.

image

Tránsito de camiones en dirección sur-norte

En cambio, los vehículos de carga pesada que circulen por la RN 40 de sur a norte sí continuarán pasando por la zona de obra, pero por un leve desvío demarcado sobre la banquina oeste de la RN 40 y Melchor Villanueva. Para llegar a este punto desde el sur de la RN 40, deberán girar por calle La Argentina, luego por RP 90 y después por Melchor Villanueva hasta el desvío de la obra.

image

Tránsito de camiones en dirección norte-sur

Lo opuesto será para los vehículos de carga pesada que circulen hacia Tunuyán por la RN 40 en dirección norte-sur. Estos deberán desviarse mucho antes, saliendo de la RN 40 hacia calle El Álamo-Ruta Provincial 96 (Monumento de la Tonada o Rotonda del Gaucho), en dirección al oeste hasta calle La Puntilla, luego ingresar por esta vía girando a la izquierda en dirección sur y continuar hasta Ruta Provincial 90, por la cual, finalmente llegarán hasta calle La Argentina, para luego retomar la RN 40.

El ordenador vial de Melchor Villanueva y RN 40 resolverá una serie de problemas viales que se habían incrementado en esa intersección, producto de que allí comenzaba y desembocaba el desvío de carga pesada, mejorando y modernizando el ingreso a Tunuyán.

El viejo desvío, que tenía forma de triángulo, obligaba a los camiones que iban hacia el norte a girar a la izquierda, lo que provocaba filas, demoras en el tránsito de la RN 40 y accidentes viales. Con el nuevo ordenador, que tendrá una rotonda, los vehículos livianos y la carga pesada podrán convivir sin estorbarse ni correr riesgo alguno.

image

Ordenador vial: los datos sobresalientes para el tránsito en la zona

