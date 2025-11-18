El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

La comunidad educativa de la escuela primaria Abraham Lemos, en Los Corralitos, Guaymallén, todavía sigue conmovida por la grave denuncia radicada por la familia de una menor de 9 años, cuya menor afirma haber sido víctima de un abuso sexual agravado en el interior del establecimiento.

Mientras toda la investigación judicial apunta a un grupo de albañiles que estaban realizando una serie de refacciones en el colegio, un grupo de padres se reunió este martes por la mañana en la puerta del establecimiento para exigir una respuesta por parte de las autoridades de la Dirección General de Escuelas.

Y al mismo tiempo que pidieron la renuncia de los directivos , se mostraron enfadados por algunas declaraciones de las autoridades, quienes ponen en duda la denuncia de la menor involucrada.

“Queremos que nos garanticen la seguridad de nuestros chicos . No somos papás problemáticos, estamos apoyando a una mamá y tenemos miedo”, sostuvo Paola Agüero, madre de un menor que asiste a la escuela.

Los pedidos de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Unos 50 padres se reunieron este martes y mostraron su enojo con las autoridades de la escuela al dudar de la versión de la víctima.

Una grave denuncia por abuso sexual sacude a una escuela de Guaymallén. Foto: Yemel Fil

“Nosotros conocemos a nuestros hijos. Sabemos cuándo se portan bien y cuándo se portan mal. Nuestros chicos dicen ‘mamá, en el baño me pasó tal cosa’, voy a la escuela y me dicen ‘no, no puede ser. ¿Cómo no puede ser?’. Si mi hijo me está diciendo tal cosa y después, escuchando a otros papás, les está pasando lo mismo. Entonces, no es que mi hijo está mintiendo, es que está pasando algo puntual”, exclamó la misma madre.

En base a esto, durante varias horas hubo una reunión entre padres y autoridades de la escuela, con supervisores de la DGE incluidos, para tomar algunas medidas de urgencia.

De esta forma, la primera decisión fue suspender las obras que se están realizando en la escuela, por lo que los albañiles no asistirán más al edificio.

Al mismo tiempo, se ordenaron una serie de medidas de prevención sobre distintos sectores de la escuela, como el patio y los baños.

Además, se prometió intentar separar a los alumnos “más grandes” de los niños, con el objetivo de evitar otro tipo de episodios que también han sido denunciados por los padres con anterioridad.

Sin embargo, lo anunciado no termina de convencer a los padres. “No es una solución para la mamá que ya le sucedió lo que le sucedió, lamentablemente. Esto no surgió en cinco minutos, si surgió dentro de la escuela, hubo tiempo, y acá hay mucha gente responsable”, sostuvo la mujer.

El caso es investigado por la fiscalía de delitos contra la integridad sexual y hasta el momento no hay detenidos. En tanto que los detectives esperan el resultado de una serie de pericias para tomar decisiones.

El comunicado de la escuela Abraham Lemos por los hechos denunciados: