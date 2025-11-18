Crisis del trabajo registrado: ¿ cuáles son los sectores y empresas más afectadas en Argentina?

No solo se cae la cantidad de puestos de trabajo sino tambien el número de empleadores

La evolución del mercado del trabajo argentino durante los primeros dieciocho meses de la administración de Javier Milei expone un escenario de marcada contracción del empleo formal .

Según un reciente informe del CEPA basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se produjo un retroceso simultáneo en el número de empleadores activos y en la cantidad de puestos de trabajo registrados .

El total de empleadores formales cayó de 512.357 a 493.193 , es decir, 19.164 menos en el período. La magnitud del descenso refleja la pérdida de casi treinta empleadores por día , un indicador que revela la fragilidad del entramado productivo y la disminución de la actividad formal.

La contracción también alcanzó al empleo formal. En veintiún meses se perdieron 276.624 puestos de trabajo , una reducción del 2,81% , equivalente a más de 430 trabajadores por día . La continuidad del descenso sugiere un proceso de ajuste estructural de amplia incidencia social y económica.

El análisis sectorial muestra que Servicios de Transporte y Almacenamiento fue el rubro más golpeado en términos de empleadores, con 4.685 menos. Le siguieron Comercio mayorista y minorista (-3.510) y Servicios Inmobiliarios (-2.952). En términos relativos, Transporte y Almacenamiento registró además la mayor contracción: -11,9%.

Desde la perspectiva del empleo, la mayor caída se concentró en la Administración pública, que redujo su nómina en 86.982 trabajadores. La Construcción perdió 76.292 puestos, mientras que Transporte y Almacenamiento disminuyó su dotación en 59.838. La Industria manufacturera evidenció una pérdida adicional de 55.941 empleos.

En términos porcentuales, la Construcción se ubicó como la actividad con la mayor retracción laboral (-16%), seguida por Transporte y Almacenamiento (-11,2%).

Pese al predominio de cifras negativas, algunos sectores mostraron incrementos: Enseñanza (+40.146), Agricultura y actividades primarias (+15.023) y Comercio (+12.461). Estos avances, sin embargo, no compensaron la magnitud de las pérdidas generales.

La doble dinámica del tamaño empresarial: cierres y despidos

El informe revela una paradoja relevante al analizar el comportamiento por tamaño de empresa. Las firmas de hasta 500 trabajadores explicaron el 99,63% de los cierres, con 19.094 empresas menos, lo que indica la alta vulnerabilidad de las pymes frente a la recesión y al ajuste macroeconómico. En cambio, entre las empresas de más de 500 trabajadores se verificaron solo 70 cierres.

No obstante, la pérdida de empleo se concentró mayoritariamente en las grandes compañías, responsables del 68,15% de la reducción total, con 188.525 puestos menos. Estas firmas aplicaron un ajuste del 3,94% de su personal. Las pymes, pese a ser las que más cerraron, redujeron sus plantillas en 88.099 trabajadores, lo que representa el 32% del total de empleos perdidos y una baja menor en términos porcentuales (1,74%).

Un mercado laboral en tensión estructural

El período analizado deja al descubierto una doble crisis: por un lado, la desaparición de pymes, esenciales para la capilaridad productiva; por otro, un ajuste profundo en grandes empresas, muchas de ellas estratégicas. La combinación de ambos procesos configura un escenario desafiante para la reconstrucción del empleo formal.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la economía argentina transitó un ciclo de contracción que afectó simultáneamente al universo empresarial y al empleo registrado. En este contexto, la recuperación dependerá de políticas capaces de recomponer la demanda laboral, sostener a las empresas de menor porte y restablecer condiciones de estabilidad para las grandes estructuras corporativas.





