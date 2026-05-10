Trabajar más para llegar a fin de mes: cómo crece el pluriempleo entre conductores de apps en Mendoza

Docentes que no llegan a fin de mes y buscan un segundo trabajo como choferes de aplicaciones; jóvenes que suman changas y salen con sus bicis o motos a repartir pedidos; despedidos que usan sus indemnizaciones para comprarse un auto y convertirlo en herramienta de trabajo en Uber o Cabify .

Estas son apenas algunas de las historias que hoy se repiten en las calles y que reflejan una realidad cada vez más palpable: el crecimiento del pluriempleo.

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El fenómeno se percibe en números concretos. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), alrededor de 1,6 millones de argentinos tienen más de un empleo . El dato oficial -que aun así representa sólo una parte de lo que ocurre cotidianamente- equivale a más del 12% de la población ocupada del país.

En paralelo, también creció fuertemente la cantidad de conductores registrados en aplicaciones de viajes. En Mendoza, el número de vehículos habilitados para operar mediante plataformas aumentó más de un 70% entre 2025 y 2026.

Mientras en junio de 2025 había 4.016 vehículos habilitados, este año la cifra ascendió a 7.050. Según informaron a Sitio Andino fuentes del área de Transporte de la provincia, actualmente hay:

Uber: 3.550 vehículos habilitados.

Cabify: 3.500 vehículos habilitados.

Total: 7.050 vehículos habilitados.

Ahora bien, no todos esos vehículos trabajan de manera activa. De acuerdo a fuentes oficiales, actualmente hay alrededor de 4.500 conductores operativos, es decir, prestando servicio efectivamente a través de las aplicaciones. De ese total, unos 3.500 corresponden a Uber y cerca de 1.000 a Cabify.

El debate alrededor de las aplicaciones no es nuevo dentro del mundo de taxis y remises. Desde hace años, el sector viene planteando críticas por la expansión de estas plataformas y la creciente competencia.

Sin embargo, ahora aparece un fenómeno distinto: los propios taxistas también están atravesados por el pluriempleo y muchos ya no trabajan únicamente bajo el sistema tradicional, sino que además se sumaron a las aplicaciones.

Taxistas también bajo las lógicas del pluriempleo

Sitio Andino conversó con Diego Vázquez -presidente de la cámara empresaria de taxis-, quien aseguró que tanto la pandemia como el avance de las aplicaciones marcaron un antes y un después para el sector. Hace algunos años, explicó, muchos taxis trabajaban con dos choferes por unidad. Hoy, en cambio, la mayoría funciona con uno solo. “Hoy la excepción es tener dos choferes por auto”, resumió.

La situación obligó al sector a reconfigurarse. Actualmente, muchos taxis también trabajan a través de Uber o Cabify. “Muchos de nuestros choferes y también dueños de taxis empezamos a trabajar con aplicaciones como complemento. La calle sola ya no alcanza para generar ingresos”, sostuvo.

taxis protesta Los taxistas enfrentan una paradoja: ahora también son conductores en Cabify y Uber.

En ese contexto, explicó que taxis y remises comenzaron a convivir con las plataformas e incluso a depender de ellas para sostenerse. “Las aplicaciones tomaron una parte importante de los viajes y eso obligó a muchos a sumarse. Hoy sí o sí necesitás acudir a una aplicación para llegar a fin de mes”, afirmó.

Sin embargo, también cuestionó las condiciones bajo las que funcionan estas plataformas. “La aplicación maneja todo: el precio, los beneficios y hasta puede sancionarte o desactivarte unilateralmente. Muchas veces los conductores aceptan viajes por valores muy bajos porque tienen miedo de perder la cuenta”, señaló. Una situación que también expone las limitaciones del discurso de “ser tu propio jefe”, especialmente cuando los ingresos y las condiciones laborales no alcanzan para sostener lo básico.

La discusión por las reglas de juego entre taxis y aplicaciones

Vázquez sostuvo que las condiciones no son iguales para las aplicaciones y los taxis tradicionales, algo que desde el sector consideran una “competencia desleal”. “Nosotros tenemos una tarifa regulada por el Gobierno y no podemos modificarla. Las aplicaciones pueden cobrar menos o más según la demanda. Además, nosotros estamos obligados a tener trabajadores registrados, mientras que las plataformas funcionan con monotributistas”, explicó.

Al mismo tiempo, advirtió que muchos taxis dejaron de circular porque sus dueños no pudieron renovar las unidades. “De los casi 1.500 taxis del Gran Mendoza, hay cientos que ya no prestan servicio porque los titulares no pudieron cambiar el vehículo. El acceso al crédito está muy restringido y las tasas son altísimas”, indicó.

“Nosotros hoy estamos subsistiendo. La actividad cayó, los ingresos bajan y los costos siguen subiendo: combustible, repuestos y seguros. Cada vez cuesta más sostener un auto”, describió sobre la situación económica que atraviesa el sector.

conductores cabify Las condiciones para taxis y apps son diferentes, lo que despierta reclamos entre el sector de taxistas.

"Estamos subsistiendo", la cruda realidad de los conductores

Por último, aseguró que no observan una mejora en el corto plazo. “Queremos ser optimistas, pero hoy el panorama es bastante sombrío. Muchos choferes trabajan 12 o 14 horas para ganar 20 o 30 mil pesos diarios y aun así no alcanzan a cubrir los gastos”.

En definitiva, el escenario muestra cómo el pluriempleo y las aplicaciones fueron modificando las lógicas de trabajo también dentro del transporte tradicional de taxis. En medio de una economía cada vez más ajustada, los taxis tradicionales también conviven hoy con nuevas formas de generar ingresos para poder vivir.