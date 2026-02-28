28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Escenario complejo

Taxistas advierten por la caída de la demanda, el avance de remises truchos y la preferencia por las apps

El sector denuncia tarifas atrasadas y falta de controles, mientras usuarios priorizan precio, previsibilidad y seguridad en plataformas como Uber.

Los conductores sostienen que los costos operativos siguen aumentando
Los conductores sostienen que los costos operativos siguen aumentando
Por Carla Canizzaro

Los taxistas atraviesan un escenario complejo marcado por baja demanda, tarifas congeladas y creciente competencia de remises truchos, una problemática que, según denuncian los trabajadores, impacta directamente en sus ingresos y en la seguridad de los pasajeros.

Taxistas entrevistados por Noticiero Andino aseguran que la actividad está "muy tranquila" hacia fin de mes. "No vemos movimiento de gente, no hay plata", resumió un conductor.

Lee además
Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad video
Plataformas

Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael
Transporte por plataformas: qué requisitos deben cumplir los conductores en Mendoza
Regulación

Transporte por plataformas: qué requisitos deben cumplir los conductores en Mendoza
Embed - ALVEAR: “HAY MÁS REMISES TRUCHOS QUE TAXIS LEGALES”

La demanda se concentra principalmente los fines de semana por la noche, cuando aumenta la salida a boliches y reuniones sociales. Sin embargo, durante los días hábiles el trabajo cae considerablemente.

Tarifas atrasadas y costos en alza

El sector reclama una actualización pendiente del 15%, aún sin definiciones. Actualmente, las tarifas vigentes son:

  • Bajada de bandera diurna: $1500

  • Bajada de bandera nocturna: $1800

  • Ficha: $89 cada 80 metros

Los conductores sostienen que los costos operativos siguen aumentando mientras las tarifas permanecen congeladas.

Remises truchos: el conflicto que no se resuelve

Uno de los principales reclamos del sector es el crecimiento de los llamados remises truchos. Según los taxistas, hay "mucho más remis trucho que taxi" en circulación. Incluso denuncian que algunos cobran más caro que un servicio formal.

11 de agosto, protesta conductores de uber
Uno de los principales reclamos del sector es el crecimiento de los llamados remises truchos

Uno de los principales reclamos del sector es el crecimiento de los llamados remises truchos

El mayor riesgo, advierten, está en el seguro:

  • En caso de accidente, el pasajero no estaría cubierto.
  • Los trabajadores también apuntan a la falta de controles por parte de fuerzas de seguridad y organismos de transporte.

El avance de las aplicaciones

Mientras tanto, del lado de los usuarios crece la preferencia por plataformas como Uber, Maxim y Cabify. Las razones que mencionan son claras:

  • Precio cerrado antes de iniciar el viaje

  • Identificación previa del conductor

  • Seguimiento de recorrido

  • Pago digital

  • Promociones y descuentos

"Sabés quién te va a venir a buscar y cuánto vas a pagar", explicó una usuaria.

Embed - MOVILIDAD URBANA: PRECIO Y SEGURIDAD, CLAVES EN LA DECISIÓN

Seguridad y experiencia del usuario

En materia de experiencia, las opiniones de los usuarios son mayormente positivas hacia las apps. Muchos destacan la seguridad de conocer los datos del conductor y la ruta antes de iniciar el viaje, así como la posibilidad de reclamar y recibir reintegros ante inconvenientes.

En contraste, algunos usuarios califican su experiencia en taxi como “50% positiva”, aunque reconocen que existen unidades en buen estado y conductores profesionales.

Una pasajera relató que en una ocasión el vehículo que figuraba en la aplicación no coincidía con el que llegó. Canceló el viaje, realizó la denuncia y la plataforma le devolvió el dinero.

La discusión de fondo gira en torno a cómo equilibrar competencia, regulación y seguridad, en un contexto económico que redefine los hábitos de movilidad.

Temas
Seguí leyendo

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco

Damarína Atelier presenta "Varkann": un desfile de moda en una noche épica de máscaras en Mendoza

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Brinco sortea un extraordinario pozo millonario este domingo 1 de marzo: hora y cómo participar

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 28 de febrero

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza.
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

Las Más Leídas

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión
Inesperado

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.
Infraestructura aluvional

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera