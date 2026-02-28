Taxistas advierten por la caída de la demanda, el avance de remises truchos y la preferencia por las apps

Los taxistas atraviesan un escenario complejo marcado por baja demanda, tarifas congeladas y creciente competencia de remises truchos , una problemática que, según denuncian los trabajadores, impacta directamente en sus ingresos y en la seguridad de los pasajeros.

Taxistas entrevistados por Noticiero Andino aseguran que la actividad está "muy tranquila" hacia fin de mes. " No vemos movimiento de gente, no hay plata ", resumió un conductor.

La demanda se concentra principalmente los fines de semana por la noche , cuando aumenta la salida a boliches y reuniones sociales . Sin embargo, durante los días hábiles el trabajo cae considerablemente.

El sector reclama una actualización pendiente del 15% , aún sin definiciones. Actualmente, las tarifas vigentes son:

Bajada de bandera diurna: $1500

Bajada de bandera nocturna: $1800

Ficha: $89 cada 80 metros

Los conductores sostienen que los costos operativos siguen aumentando mientras las tarifas permanecen congeladas.

Remises truchos: el conflicto que no se resuelve

Uno de los principales reclamos del sector es el crecimiento de los llamados remises truchos. Según los taxistas, hay "mucho más remis trucho que taxi" en circulación. Incluso denuncian que algunos cobran más caro que un servicio formal.

11 de agosto, protesta conductores de uber Uno de los principales reclamos del sector es el crecimiento de los llamados remises truchos Foto: Yemel Fil

El mayor riesgo, advierten, está en el seguro:

En caso de accidente, el pasajero no estaría cubierto.

Los trabajadores también apuntan a la falta de controles por parte de fuerzas de seguridad y organismos de transporte.

El avance de las aplicaciones

Mientras tanto, del lado de los usuarios crece la preferencia por plataformas como Uber, Maxim y Cabify. Las razones que mencionan son claras:

Precio cerrado antes de iniciar el viaje

Identificación previa del conductor

Seguimiento de recorrido

Pago digital

Promociones y descuentos

"Sabés quién te va a venir a buscar y cuánto vas a pagar", explicó una usuaria.

Seguridad y experiencia del usuario

En materia de experiencia, las opiniones de los usuarios son mayormente positivas hacia las apps. Muchos destacan la seguridad de conocer los datos del conductor y la ruta antes de iniciar el viaje, así como la posibilidad de reclamar y recibir reintegros ante inconvenientes.

En contraste, algunos usuarios califican su experiencia en taxi como “50% positiva”, aunque reconocen que existen unidades en buen estado y conductores profesionales.

Una pasajera relató que en una ocasión el vehículo que figuraba en la aplicación no coincidía con el que llegó. Canceló el viaje, realizó la denuncia y la plataforma le devolvió el dinero.

La discusión de fondo gira en torno a cómo equilibrar competencia, regulación y seguridad, en un contexto económico que redefine los hábitos de movilidad.