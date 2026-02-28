28 de febrero de 2026
Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano al anunciar una eliminación inesperada. En esta nota, te contamos quién abandona el reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes, los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada 2026 quedaron impactados por una noticia inesperada: una participante fue eliminada del reality. El anuncio lo hizo Santiago del Moro y en esta nota te contamos todos los detalles de la sorpresiva decisión.

Qué participante quedó eliminada de Gran Hermano 2026

A través de redes sociales, el conductor Santiago del Moro anunció que Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano, quedando oficialmente eliminada del certamen.

La decisión se tomó luego de que la actriz no lograra recuperarse por completo del cuadro de hipertensión arterial que la obligó a abandonar el reality el pasado miércoles 25 de febrero de 2026. Tras someterse a distintos estudios médicos, la artista permaneció internada bajo observación para evaluar su evolución.

Cuarenta y ocho horas más tarde, el parte médico fue claro: los especialistas determinaron que no era conveniente que retomara la competencia, por lo que se resolvió su salida definitiva del programa emitido por Telefe.

En ese contexto, también se confirmó que este domingo se anunciará el ingreso de dos nuevos participantes. La decisión responde a las salidas de Daniela de Lucía, quien abandonó la casa por el fallecimiento de su padre, y de Divina Gloria, lo que obligó a la producción a reconfigurar la competencia.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

