Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Este viernes, los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada 2026 quedaron impactados por una noticia inesperada: una participante fue eliminada del reality . El anuncio lo hizo Santiago del Moro y en esta nota te contamos todos los detalles de la sorpresiva decisión.

A través de redes sociales, el conductor Santiago del Moro anunció que Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano, quedando oficialmente eliminada del certamen .

La decisión se tomó luego de que la actriz no lograra recuperarse por completo del cuadro de hipertensión arterial que la obligó a abandonar el reality el pasado miércoles 25 de febrero de 2026. Tras someterse a distintos estudios médicos, la artista permaneció internada bajo observación para evaluar su evolución.

Cuarenta y ocho horas más tarde, el parte médico fue claro: los especialistas determinaron que no era conveniente que retomara la competencia , por lo que se resolvió su salida definitiva del programa emitido por Telefe.

Sin título El anuncio hecho por Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano

En ese contexto, también se confirmó que este domingo se anunciará el ingreso de dos nuevos participantes. La decisión responde a las salidas de Daniela de Lucía, quien abandonó la casa por el fallecimiento de su padre, y de Divina Gloria, lo que obligó a la producción a reconfigurar la competencia.

