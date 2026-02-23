Gran Hermano, generación dorada: fecha, hora y todo sobre el estreno de la nueva edición

El esperado regreso de Gran hermano se concreta finalmente este lunes 23 de febrero a partir de las 22 horas por la pantalla de Telefe . Esta edición especial denominada Generación Dorada celebra los 25 años del formato en el país con una propuesta que combina diez figuras famosas y diez participantes totalmente anónimos.

Santiago del Moro vuelve a estar al frente de la conducción del ciclo más visto de la televisión nacional . La casa más famosa del mundo reabre sus puertas totalmente renovada para recibir a los nuevos integrantes que competirán por el gran premio millonario durante los próximos meses.

Para no perderse ningún detalle, los fanáticos podrán seguir la gala de estreno a través de la señal de aire de Telefe . Además, la plataforma DGO ofrecerá una cobertura multicámara exclusiva durante todo el día para quienes deseen observar la convivencia sin cortes ni censuras publicitarias molestas.

Las redes sociales también tendrán un papel fundamental con transmisiones en directo por YouTube y Twitch. El equipo de "streamers" oficiales comentará cada movimiento de los participantes, permitiendo una interacción constante con la audiencia que sigue el programa desde sus dispositivos móviles o computadoras personales.

El aniversario de Gran hermano con sorpresas

Esta temporada es particularmente significativa por cumplirse un cuarto de siglo desde el primer desembarco del formato en la Argentina. La producción preparó desafíos especiales y giros inesperados en las reglas del juego para mantener el interés de los televidentes más veteranos y captar a las nuevas generaciones.

Las clásicas nominaciones espontáneas y fulminantes seguirán vigentes, pero no serán las únicas herramientas estratégicas. Se suma el sistema de nominación “3, 2, 1”, que permitirá enviar a placa a tres jugadores en una misma votación. Además, se incorporará la “placa planta”, una modalidad que habilita al público a eliminar a quienes no consideran activos en el juego.

La casa también tendrá modificaciones visibles. La pileta será más grande, con estilo playa y una cascada, y se sumará una pileta climatizada en el sector donde antes estaba el gimnasio. Habrá un nuevo espacio de entrenamiento, una misteriosa puerta roja destinada a ingresos sorpresivos, una plaza en reemplazo del fogón y cambios que impactarán directamente en las habitaciones.

La convocatoria fue abierta mediante redes sociales, invitaciones directas de la producción y audiciones presenciales. Actualmente hay 42 preseleccionados que atravesaron evaluaciones clínicas y psicológicas, de los cuales ingresarán entre 20 y 30 jugadores.

Se espera que los famosos aporten un condimento extra de exposición mediática, aunque Del Moro aclaró que habrá pocos famosos y remarcó que todos deberán entrar a competir en serio. El foco estará puesto en el compromiso y la permanencia dentro del juego. La mezcla de perfiles promete generar conflictos y alianzas estratégicas desde la primera noche de ingreso a la vivienda más vigilada de la televisión.