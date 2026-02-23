Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo será su festejo.

La legendaria conductora Mirtha Legrand se prepara para festejar sus 99 años en una reunión íntima que, como cada año, tendrá lugar en la residencia de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque.

Según pudo constatar NA, la celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos.

Previo a la celebración, Legrand envió su invitación con un claro y simple mensaje: “Te espero para celebrar la vida este lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos”.

Entre los invitados se encuentran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila , quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora. La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años es el encargado coordinar todos los detalles del evento.

Mirtha Legrand cumplea Mirtha Legrand acostumbra a festejar su cumpleaños con familia y amigos.

Según adelantaron fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche del lunes. Además, lucirá dos cambios de vestidos, realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

El cumpleaños de la conductora se convierte, año tras año, en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa que se dirige al lugar a cubrir el acontecimiento.

Mirtha Legrand es un ícono de la cultura argentina y su cumpleaños será una mezcla de homenaje, afectos y admiración que refleja su vida y trayectoria de quien se mantiene vigente a lo largo de 70 años de historia televisiva.

Los primeros pasos de Mirtha Legrand en el mundo artístico

Mirtha debutó en el cine como extra junto a su hermana Silvia en 1940, cuando tenían 13 años. Fueron extras en Hay que educar a Niní, con Niní Marshall y dirigida por Luis César Amadori, en la que ambas hacían de alumnas, con impecables delantales blancos. En la ficción, la protagonista le cuenta que recibió una carta de su padre. Ella responde: "¿Y qué te dice?". Luego, su gemela se suma y le dan pie a la intérprete de la histórica Catita para que se luzca con su humor.

Claro-de-luna_ficha Mirtha debutó en el cine como extra junto a su hermana Silvia en 1940.

Todavía no eran las gemelas Legrand: su representante, Ricardo Cerebello, inicialmente bautizó a cada una con uno de los apellidos de su secretaria, Rosa Luque Legrand. Así, fueron Rosita Luque y Silvia Legrand, hasta que consideraron que no podían ser hermanas y tener distinto apellido, por lo que, en una decisión que quedaría para la historia, optaron por llamarse Legrand, a la vez que Rosa María Juana pasó a ser Mirtha.