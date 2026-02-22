22 de febrero de 2026
"Bailemos Otra Vez Tour 2026"

Chayanne llegó a la Argentina y se quedará 20 días: shows y golf en su agenda

El cantante llegó en avión privado y dará cinco shows en el Movistar Arena, todos con entradas agotadas. Los detalles de la visita de Chayanne a la Argentina.

Chayanne volvió a Buenos Aires tras más de 6 años sin cantar en Argentina.

Foto: Gentileza RSFotos (Teleshow).
Con entusiasmo y rodeado de fanáticos, Chayanne aterrizó en Buenos Aires para presentar su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”. El artista puertorriqueño ofrecerá cinco conciertos en el Movistar Arena, dos en el Estadio Instituto de Córdoba y planea quedarse varias semanas en el país, donde también dedicará tiempo a su pasión por el golf.

Chayanne desembarcó en Argentina con agenda llena y un hobby inesperado

Tal vez por el hecho de que desembarcó de un avión privado, su arribo no pasó desapercibido: el "torero" fue recibido por fanáticos, trabajadores del aeropuerto y curiosos que se acercaron para saludarlo y tomarse fotos. Vestido con una remera roja, gorra negra y una cadena dorada, Chayanne se mostró de buen humor, agradeció el cariño del público y compartió gestos de complicidad con quienes lo esperaban.

Rodeado de fans, Chayanne desembarcó en la Argentina para su tour 2026 “Bailemos Otra Vez

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el volumen de su equipaje. El cantante trajo ocho valijas y dos juegos de palos de golf, lo que anticipa cómo planea aprovechar su estadía. Según trascendió, permanecerá alrededor de 20 días en el país, donde combinará su agenda de conciertos con descanso y la práctica de este deporte, que suele utilizar como forma de relajación entre shows.

Chayanne se prepara para el “Bailemos Otra Vez Tour 2026”

Durante las próximas semanas, Chayanne ofrecerá cinco funciones en el Movistar Arena: el 24 y 25 de febrero, y el 1, 4 y 7 de marzo de 2026. Todas las fechas están agotadas, lo que confirma la vigencia del artista y el fervor del público argentino, que lo acompaña desde hace décadas. Además, cuenta con dos presentaciones en Córdoba, una para el 27 de febrero y una nueva fecha para el 11 de marzo.

La gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026” llega tras el éxito de su último álbum y su paso por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. El repertorio incluye canciones nuevas como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, junto a clásicos como “Torero”, “Un siglo sin ti”, “Dejaría todo” y “Provócame”.

El desembarco del artista marca un nuevo capítulo en su relación con Argentina, donde su carisma, profesionalismo y energía lo mantienen vigente para varias generaciones de seguidores. Entre conciertos, recorridas por la ciudad y jornadas de golf, Chayanne vuelve a vivir el reencuentro con un público que lo espera con la misma pasión de siempre.

